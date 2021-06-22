Алексей Орлов анонсировал введение обязательной вакцинации

По словам мэра Екатеринбурга, уже сегодня, 22 июня, могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Фото: скриншот трансляции на сайте администрации Екатеринбурга.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, какие ограничения собираются ввести на территории Свердловской области и уральской столицы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. По его словам, уже сегодня, 22 июня, могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

В ходе выступления перед депутатами екатеринбургской гордумы с отчётом о результатах деятельности Алексей Орлов сообщил, что в Екатеринбурге, на сегодняшний день, первым компонентом привились чуть более 205 тыс. человек, а полный курс вакцинации прошли уже порядка 175 тыс.

"Не исключено, что сегодня будет принято решение об обязательной вакцинации. Эти решения выносит Роспотребнадзор. Мы вчера на городском оперштабе эти вопросы рассматривали для отдельных категорий населения. Среди них врачи и учителя", - заявил глава уральской столицы.

Также, по его словам, губернатор и региональный оперштаб с большой долей вероятности введут ограничения на посещение массовых мероприятий. Алексей Орлов добавил, что посещать такие мероприятия могут позволить только вакцинированным гражданам.

"Вакцины у нас в городе достаточно. Имеются в наличии все четыре вида препарата. Выбирать, какую вакцину поставить, можно", - отметил мэр Екатеринбурга.

Напомним, вчера губернатор Евгений Куйвашев написал в своём Instagram, что свердловские власти приняли решение об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, который должен был состояться уже в эту пятницу, 25 июня. Соответствующее решение должны утвердить сегодня.

Кроме того, глава Среднего Урала заявил, что эпидобстановка не позволяет провести в регионе Сабантуй, выпускные в школах и общегородской школьный выпускной в Екатеринбурге.

В связи с ростом заболеваемости ковидом в регионе, меры санитарно-эпидемиологической безопасности на выставке ИННОПРОМ-2021 будут усилены. Допускать обслуживающий персонал, волонтёров и представителей СМИ будут только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР за 24 часа до мероприятия, далее – ежедневно.

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