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22 июня 2021, 13:24

Коронавирус подтвердили ещё у 16 715 россиян

Врачи в масках везу пустую каталку по коридору

Зафиксировано снижение суточной заболеваемости в стране. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 16 715 жителей России подтвердили коронавирус. 39% новых случаев приходится на Москву. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 350 919.

Зафиксировано снижение суточной заболеваемости в стране. Накануне стало известно о 17 378 новых случаях COVID-19.

В Мосскве вявили более 6 000 случаев заражения за последние сутки (6 555). Более 1 000 заразившихся также в Московской области (1 871) и Санкт-Петербурге (1 056). Свердловская область со 175 случаями коронавируса занимает 9-ю строчку других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 4,9 млн россиян, в том числе 11,1 тысячи - за последние сутки. Скончались 130 347 жителей страны. Смерть 546 человек была зафиксирована за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 146 млн тестов на коронавирус, в том числе 274 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 631 703 человека.

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