В Екатеринбурге стало больше мест для проверок на опьянение

Сотрудники ГИБДД могут проверить на алкогольное опьянение любого водителя, вызывающего у них подозрение. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале расширили число больниц с кабинетами медицинского освидетельствования на состояние опьянения – соответствующий приказ министерства здравоохранения Свердловской области №1100-п опубликован на официальном интернет-портале правовой информации нашего региона www.pravo.gov66.ru.

На проверку на алкогольное, наркотическое или другое токсическое опьянение могут направлять не только водителей, но и любого вызывающего подозрение пешехода, велосипедиста или самокатчика. На это уполномочены сотрудники как ГИБДД, так и полиции. На дорогах инспекция ГИБДД может использовать алкотестеры, однако при подозрении на неалкогольное опьянение требуется другое обследование, которое можно провести только в медицинском учреждении. Без протокола о задержании медицинское освидетельствование не проводится, а во избежание подмены биологического материала правоохранитель должен сопровождать задержанное лицо до медицинского учреждения.

Теперь в нашем регионе 56 больниц с кабинетами, где могут проверять свердловчан на разные виды опьянения. Если раньше в Екатеринбурге было только два таких кабинета – в здании городского ГИБДД на Степана Разина, 20 и в Свердловской областной наркологической больнице на Халтурина, 44, то сейчас к ним прибавилось ещё три: в ЦГКБ №23 в Орджоникидзевском районе, в ЦГКБ №24 в Чкаловском районе и в ЦГКБ №36 в Октябрьском районе.

– Открытие таких новых кабинетов необходимо для того, чтобы было проще и быстрее перемещаться от места задержания до пункта медицинского освидетельствования, – прокомментировал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Остальные кабинеты медицинского освидетельствования разбросаны по всему региону: по 9 – в Южном и Горнозаводском округах, по 10 – в Северном и Западном округах, 13 – в Восточном. В каждом таком кабинете должно быть не менее двух анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе, тест-системы на наркотики, контейнеры для анализов, пробирки для забора крови, градусники, тонометры, неврологический молоток.

В ТЕМУ Также недавно министерство здравоохранения Свердловской области издало приказ № 1254-п о предоставлении медучреждениям региона субсидий на закупку оборудования и расходных материалов для выявления состояния алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения. Средства выделяются в рамках реализации программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года». Получить денежные средства можно, направив заявку в региональный минздрав вместе со списком необходимого оборудования, его количеством и указанием трёх или более возможных поставщиков.

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