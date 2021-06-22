Российский омбудсмен назвала принуждение к вакцинации от COVID-19 «нечестной игрой»

Татьяне Москальковой приходит много обращений от граждан, которых заставляют привиться. Фото: пресс-служба Кремля

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала предпринимаемые меры по стимулированию вакцинации от коронавирусной инфекции через ограничение в правах. По её мнению, такой подход является «нечестной игрой».

По словам омбудсмена в последнее время она получает большое число обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты от коронавируса. Об этом она сказала в эфире радио «Вести FM».

Она привела в пример жалобу на якобы поступившие работникам компании «Норильский никель» угрозы. «Всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут. Я считаю, что такое стимулирование прививки - это нечестная игра, нечестная акция», - подчеркнула она.

Татьяна Москалькова отметила, что сама по себе идея оградить общество от возможного заражения правильная. Однако используемые механизмы порождают «массовый психоз, боязнь людей к принуждению». Она указала, что под дискриминацию попадают те, кто имеет антитела к COVID-19 или противопоказания к вакцинации.

В сложившейся ситуации, считает омбудсмен, государству и работодателям следует найти решение для граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья. «Есть категория людей, которые не могут вакцинироваться, но вы дайте им гарантии, какие-то преференции», - предложила она. В качестве такой меры можно рассмотреть оплачиваемый больничный, долгосрочный отпуск за счёт работодателя.

Уполномоченный по правам человека напомнила, что изначально к вопросу обязательной вакцинации подошли дифференцированно. Приказ главного санитарного врача Москвы гласил, что привиться в обязательном порядке следует врачам, сотрудникам общепита и социальной сферы. «Сегодня эта дифференциация совершенно потерялась. Угрозы по отношению к тем, кто не может вакцинироваться или не хочет, на мой взгляд, они могут быть отнесены к нарушению прав», - подчеркнула Татьяна Москалькова.

Как писала «Областная газета», на днях министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что работника, который не сделал прививку от COVID-19, можно отстранить от работы. По словам главы ведомства, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить от работы. Он считает, что отстранение должно действовать на период проведения обязательной вакцинации.