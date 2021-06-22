В Минобрнауки РФ заявили, что вакцинация студентов должна быть добровольной

В ходе заседания коллегии Валерий Фальков уделил много внимания вопросу вакцинации студентов и отметил, что ковид ещё не побеждён. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков провёл заседание коллегии об итогах деятельности министерства в прошлом году. По его словам, вакцинация студентов вузов от COVID-19 была и будет добровольной.

В сообщении, опубликованном на сайте Минобрнауки, говорится, что в ходе заседания коллегии Валерий Фальков уделил много внимания вопросу вакцинации студентов и отметил, что ковид ещё не побеждён.

"Наращивание темпов вакцинации — это совместная задача вузов, научных организаций, Министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях", — говорится в сообщении.

Валерий Фальков добавил, что в системе образования работает очень много людей, и чтобы ситуация не двинулась по негативному сценарию, нужно приложить множество усилий.

В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал студентам поставить прививку от коронавируса перед началом нового учебного года.

"Студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного сезона, целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Поскольку иммунитет формируется в общем сложности 42 дня. Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем", - передаёт его слова ТАСС.

Напомним, 20 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов обратился к учителям школ с просьбой поставить вакцину от коронавируса. При этом для педагогов вакцинация также остаётся добровольной.

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