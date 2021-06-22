Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
22 июня 2021, 16:24

В Екатеринбурге установили график работы неотложки из-за роста заболевших COVID-19

врачи в защитеных костюмах в скорой

Документ касается 11 больниц Екатеринбурга, в том числе двух частных. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области выпустил приказ о работе отделений неотложной помощи в период подъёма заболеваемости коронавирусом. Больницы Екатеринбурга будут принимать вызовы до 21:00, а выезжать на дом - до 22:00.

Документ вступил в силу с 22 июня. Он касается ЦГКБ №1 Екатеринбурга, ЦГБ №2 им. А. А. Миславского, ЦГКБ №3, №6, №23 и №24, ЦГБ №7, №20, ГКБ №14, а также частных клиник ООО "Новая больница" и ООО "Ситидок-Урал".

"Главным врачам ... с 22.06.2021 и до особого распоряжения организовать работу отделений неотложной медицинской помощи (обслуживание на дому) с 8:00 до 22:00, приём вызовов осуществлять до 21:00", - говорится в тексте приказа.

Его подписал первый замминистра здравоохранения Свердловской области, исполняющий обязанности главы ведомства, Сергей Турков.

За последние сутки в Свердловской области выявили 175 случаев заражения коронавирусом, в том числе 75 - в Екатеринбурге. На столицу Урала приходится 49% всех болеющих или переболевших COVID-19 в регионе.

Публикуем приказ областного минздрава:

Фото: приказ минздрава

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.06.2021, 17:31 / Общество
Евгений Куйвашев объявил о переносе массовых мероприятий на Среднем Урале
22.06.2021, 17:19 / Общество
В Свердловской области вновь введут штрафы за отсутствие маски
22.06.2021, 17:00 / Общество
В Нижнем Тагиле направят 484 миллиона на подготовку школ к новому учебному году
22.06.2021, 16:36 / Спорт
«Уралочка» стартует в новом сезоне Суперлиги 3 октября
22.06.2021, 16:24 / Общество
В Екатеринбурге установили график работы неотложки из-за роста заболевших COVID-19