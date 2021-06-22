В Екатеринбурге установили график работы неотложки из-за роста заболевших COVID-19

Документ касается 11 больниц Екатеринбурга, в том числе двух частных. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области выпустил приказ о работе отделений неотложной помощи в период подъёма заболеваемости коронавирусом. Больницы Екатеринбурга будут принимать вызовы до 21:00, а выезжать на дом - до 22:00.

Документ вступил в силу с 22 июня. Он касается ЦГКБ №1 Екатеринбурга, ЦГБ №2 им. А. А. Миславского, ЦГКБ №3, №6, №23 и №24, ЦГБ №7, №20, ГКБ №14, а также частных клиник ООО "Новая больница" и ООО "Ситидок-Урал".

"Главным врачам ... с 22.06.2021 и до особого распоряжения организовать работу отделений неотложной медицинской помощи (обслуживание на дому) с 8:00 до 22:00, приём вызовов осуществлять до 21:00", - говорится в тексте приказа.

Его подписал первый замминистра здравоохранения Свердловской области, исполняющий обязанности главы ведомства, Сергей Турков.

За последние сутки в Свердловской области выявили 175 случаев заражения коронавирусом, в том числе 75 - в Екатеринбурге. На столицу Урала приходится 49% всех болеющих или переболевших COVID-19 в регионе.

Публикуем приказ областного минздрава:

Фото: приказ минздрава