В Свердловской области вновь введут штрафы за отсутствие маски

На Среднем Урале вновь введут штрафы за отсутствие маски. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в ходе брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе о планируемых ограничениях. Он заявил, что на Среднем Урале введут штрафы за отсутствие маски.

Евгений Куйвашев считает, что рост заболеваемости ковидом в регионе произошёл из-за того, что свердловчане "расслабились".

"Да, мы будем штрафовать за отсутствие маски. Люди по объективным причинам расслабились, но сегодня этот опасный новый штамм гораздо заразнее и сильнее распространяется. Мы объясняем, что если человек не хочет о своём здоровье заботится, он должен заботиться о других", - сказал губернатор.

Глава региона пояснил, что основной удар третьей волны коронавируса придёт через две-три недели, в середине июля. Он также подтвердил, что на Среднем Урале введут обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.

"Вакцина есть, утверждён план поставок вакцины. Что до принудительной вакцинации, то мы рассматриваем вопрос об обязательной вакцинации отдельных категорий людей, но нам нужен жёсткий план поставок. Мы его получим на этой неделе. Соответствующий документ о вакцинации будет подписан после этого", - объяснил он.

Напомним, введение обязательной вакцинации отдельных категорий граждан анонсировал сегодня утром мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.