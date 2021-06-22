Индийский штамм коронавируса: всё, что известно о новой мутации COVID-19

Индийский штамм коронавируса более заразен, чем предыдущие мутации, поэтому массовые мероприятия с большим числом людей могут стать прекрасной средой для его распространения. Фото: Галина Соловьёва

В России интенсивно распространяется индийский штамм коронавируса – об этом в эфире канала «Россия 1» на днях заявила главный санитарный врач России, глава Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова. «Облгазета» собрала ответы на часто задаваемые вопросы относительно этой новой мутации COVID-19.

Откуда завезли?

Первые официальные случаи индийского коронавируса или штамма «дельта» были выявлены в России в мае этого года. Вскоре новый вариант вируса стал быстро распространяться по всей России. Дошёл он и до Среднего Урала, но какой процент среди новых заболевших поражён именно индийским штаммом – неизвестно: соответствующий вопрос от журналиста «Облгазеты» в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области остался без ответа.

В столице, как сообщил в минувшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин, почти у 90 процентов вновь заболевших обнаружили мутировавший штамм «дельта«-вируса. Да-да, именно мутировавший уже в России. К слову, в начале этой недели стало известно, что в индийском штате Махараштра выявили 20 случаев инфицирования мутировавшим индийским штаммом, который назвали «дельта плюс». Так что не исключено, что в других регионах нашей страны индийский штамм коронавируса также может получить своё распространение в изменённом виде.

По мнению ведущего эксперта Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александра Соловьёва, попасть на территорию России индийский штамм коронавируса мог откуда угодно. Посещать Индию в целях туризма россиянам официально нельзя, но авиасообщение с этой страной не приостанавливали даже тогда, когда там обнаруживали по 200–400 тысяч заболевших. Студенты, родственники, сотрудники разных компаний – все они свободно перемещались. И несмотря на то, что с конца апреля всех прибывавших в Россию из Индии обязывали находиться на изоляции до получения отрицательного результата теста на COVID-19, вирус всё равно распространился.

– Индийский штамм коронавируса разошёлся по десяткам стран, поэтому его могли привезти как, например, из Бразилии или Европы, так и из Турции, из которой наши туристы, к слову, возвращались и тогда, когда там резко возросла заболеваемость, – говорит Александр Соловьёв.

Насколько заразнее?

Одна из основных причин беспокойства учёных и врачей – скорость распространения индийского штамма.

– По имеющимся сейчас данным медиков из разных стран, индийский штамм коронавируса в два раза заразнее, чем уханьская версия COVID-19, – комментирует Александр Соловьёв. – Если изначально инфицированный коронавирусом заражал два-три человека, то сейчас тот, кто подхватил индийский штамм, передаёт его в среднем минимум пяти-шести людям.

При этом если в прошлом году в основном болели люди зрелого возраста и те, кто имеет хронические заболевания, то сейчас, по мнению специалистов, COVID-19 «молодеет»: индийский штамм коронавируса чаще поражает молодёжь и детей. Однако во многих странах именно эти категории населения не привиты от коронавируса.

Какие симптомы?

Из-за того, что индийский штамм быстрее передаётся от одного человека к другому, время инкубационного периода болезни сейчас также сократилось. Если ещё несколько месяцев назад человек становился опасным для окружающих примерно через семь дней после заражения, то сейчас уже через двое-трое суток. Первые признаки заболевания штаммом «дельта» проявляются на четвёртые-пятые сутки и, как уверяют врачи из разных стран, симптоматика изменилась.

Так, индийскому штамму COVID-19 более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах, потеря слуха. Как заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, «по свидетельствам индийских врачей, по сравнению с началом пандемии, у пациентов стали чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев». По мнению московских медиков, которые сейчас принимают сотни новых пациентов, люди стали тяжелее болеть, из-за чего растёт число госпитализаций. При этом появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные схемы лечения осложнений COVID-19.

– Потеря обоняния и лихорадка больше не являются типичными признаками коронавируса, – считает Александр Соловьёв. – В первую пятёрку симптомов заражения индийским штаммом входят головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле, кашель. Всё это относится и к симптоматике простуды, поэтому люди, не зная, что это может быть коронавирус, продолжают контактировать с другими людьми, заражая окружающих, и упускают момент ухудшения ситуации. При «дельта«-штамме осложнения появляются быстрее.

Можно ли заразиться индийским штаммом, если переболел другим?

Увы, да. Если сначала многие специалисты, в том числе главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Ирина Тузанкина, убеждали, что «повторно заболеть могут только те, кто имеет дефекты отдельных генов, от которых зависит способность противостоять вирусным инфекциям» (см. «ОГ» №47 от 19.03.2021), то с появлением новых штаммов коронавируса и ростом числа случаев повторного заражения COVID-19 эксперты признают, что можно заболеть снова. Новые штаммы коронавируса меняют характер пандемии, и, как заявил в разговоре с РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, индийский штамм коронавируса и его мутации опасны именно тем, что «этот вариант вируса, проникая в клетки, становится крайне устойчивым к антителам».

– В каждом новом штамме коронавируса всегда есть части, узнаваемые иммунной системой, которая уже прошла вакцинацию, поэтому защитная реакция организма на инфекцию всё равно будет, – отмечает Ирина Тузанкина. – Но достаточно ли будет такой реакции при радикальном изменении вируса – вопрос.

Помогает ли «Спутник V» от «дельта«-штамма?

«Вакцина «Спутник V» более эффективна против «дельта«-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, говорится в исследовании Центра Гамалеи, представленном для публикации в международном рецензируемом журнале», – заявили на прошлой неделе разработчики «Спутник V» в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Однако насколько «Спутник V» действенен против индийского штамма – неизвестно, так как объективных опубликованных данных на эту тему нет. При этом разработчики «Спутника V» всё же отмечают некоторое снижение эффективности вакцины против новой мутации COVID-19.

ПОВТОРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России Министерство здравоохранения РФ разработало рекомендации по ревакцинации от коронавируса. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, для формирования коллективного иммунитета в короткие сроки нужно повторно вакцинироваться не менее чем через полгода и переболевшим, и ранее вакцинированным. В период более спокойной эпидемиологической ситуации, как отмечает министр, ревакцинироваться можно будет раз в год. Однако подобное заявление кажется несколько странным после того, как разработчики того же «Спутника V» в начале этого года говорили о том, что первая российская вакцина защищает от COVID-19 на протяжении двух лет. – Я не видел каких-то научных и документальных заключений о том, что необходимо повторно прививаться от коронавируса именно в такие сроки, – комментирует «Облгазете» академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев. – Это очень индивидуальный вопрос. Конечно, со временем уровень антител снижается и человек может заболеть коронавирусом снова, но если у него высокий уровень антител, то зачем ему прививаться? Прежде чем повторно ставить вакцину, необходимо делать анализ на количество антител.

ПОЧЕМУ НЕ БРИТАНСКИЙ? До появления индийского штамма коронавируса пристальное внимание учёных было приковано к британской версии COVID-19. Британская мутация привела к большому всплеску заболеваемости коронавирусом в Европе и других странах в январе-феврале этого года. В России первый случай этой мутации коронавируса выявили в январе, на Среднем Урале – в апреле. Однако всплеска заболеваемости в нашей стране из-за британского штамма в марте-апреле, как прогнозировали некоторые, не случилось. Александр Соловьёв предполагает, что это может быть связано с тем, что тогда у переболевших COVID-19 уровень антител был выше. Потом же коронавирусных ограничений стало меньше, люди расслабились, а титры антител начали снижаться, что стало прекрасной средой для распространения индийского штамма.

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Опубликовано в №110 от 23.06.2021