Евгений Куйвашев объявил о переносе массовых мероприятий на Среднем Урале

Глава региона подчеркнул, что фестиваль Ural Music Night не отменён - его проведут позже в этом году, когда ситуация с коронавирусом в регионе пойдёт на спад. Фото: Алексей Кунилов.

Проведение большинства массовых мероприятий в Свердловской области, запланированных на лето, перенесено на неопределённый срок. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что фестиваль Ural Music Night не отменён - его проведут позже в этом году, когда ситуация с коронавирусом в регионе пойдёт на спад.

"Мы им гордимся, он наше достояние, но мы не можем подвергать опасности жизни горожан. Фестиваль перенесли на неопределённый срок. Дата его проведения станет ясна, когда установится коллективный иммунитет и заболеваемость пойдёт на спад", - сказал губернатор в ходе брифинга оперштаба по борьбе с COVID-19.

По его словам, все остальные массовые мероприятия также перенесены на более поздние сроки.

Напомним, об отмене крупных мероприятий, вроде Ural Music Night, Сабантуя, общегородского и школьных выпускных, губернатор сообщил 21 июня. Из-за этого также перенесли юбилейный концерт группы "Руки вверх".

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