В Свердловской области за сутки подтвердили 183 случая коронавируса

На Среднем Урале COVID-19 подхватили ещё 183 человека. Это максимум с середины февраля 2021 года.
Общее количество случаев заражения коронавирусом в Свердловской области составляет 92 291. Заболеваемость в регионе растёт уже семь дней подряд - днём ранее на Среднем Урале зафиксировали 175 новых пациентов.
Из больниц по выздоровлению выписались ещё 174 человека, а за всё время пандемии от ковида излечились более 86 тыс. свердловчан. Сейчас на лечении в свердловских медучреждениях остаются 2 522 человека.
При этом за последний день зарегистрировано 16 смертей пациентов, у которых выявили коронавирус. Всего от болезни и её последствий скончались 3 725 жителей Среднего Урала.
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