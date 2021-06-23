Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
23 июня 2021, 13:18

В Свердловской области за сутки подтвердили 183 случая коронавируса

Люди в масках

Заболеваемость в регионе растёт уже семь дней подряд. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале COVID-19 подхватили ещё 183 человека. Это максимум с середины февраля 2021 года.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Свердловской области составляет 92 291. Заболеваемость в регионе растёт уже семь дней подряд - днём ранее на Среднем Урале зафиксировали 175 новых пациентов.

Из больниц по выздоровлению выписались ещё 174 человека, а за всё время пандемии от ковида излечились более 86 тыс. свердловчан. Сейчас на лечении в свердловских медучреждениях остаются 2 522 человека.

При этом за последний день зарегистрировано 16 смертей пациентов, у которых выявили коронавирус. Всего от болезни и её последствий скончались 3 725 жителей Среднего Урала.

Читайте также:

Большинство заболевших коронавирусом свердловчан проживают в 13 городах.

Индийский штамм коронавируса: всё, что известно о новой мутации COVID-19.

В Свердловской области вновь введут штрафы за отсутствие маски.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.06.2021, 15:24 / Общество
Алексей Стасёнок прокомментировал проблему с транспортом в Нижней Туре
23.06.2021, 15:03 / Политика
На проведение выборов в Госдуму России потратят более 21 миллиарда
23.06.2021, 14:54 / Экономика
ЕВРАЗ вложит 100 миллионов в развитие Нижнетуринского ГО в Свердловской области
23.06.2021, 14:30 / Общество
Бывший декан журфака УрФУ Борис Лозовский заразился коронавирусом
23.06.2021, 14:14 / Общество
В Свердловской области открыли амбулаторные КТ-центры для ковид-пациентов