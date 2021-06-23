В Свердловской области открыли амбулаторные КТ-центры для ковид-пациентов

В амбулаторных КТ-центрах определяют, нужно ли пациенту ложиться в больницу или можно лечиться дома. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле открыли дополнительные центры КТ-диагностики для заболевших коронавирусом. Они будут работать в амбулаторном режиме.

Три амбулаторных КТ-центра заработали в Екатеринбурге: в ГКБ №14, Областном противотуберкулёзном диспансере, Госпитале ветеранов войн. Два центра в Нижнем Тагиле - в Городской инфекционной больнице и ГБ №1.

"Это сделано для обеспечения своевременной диагностики и выявления новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщил региональный оперштаб со ссылкой на минздрав Свердловской области.

В амбулаторных КТ-центрах определяют, нужно ли пациенту ложиться в больницу или можно лечиться дома.

Напомним, что летом прошлого года в КТ-центрах образовывались очереди по 200 человек из-за роста заболевших COVID-19. В этом году в России утвердили программу углублённой диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Она начнётся с 1 июля. На втором этапе (при необходимости) она включает прохождение КТ лёгких.

Сегодня стало известно о 183 новых случаях коронавируса в области. Этот максимум с середины февраля 2021 года. Суточная заболеваемость растёт седьмой день подряд.

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