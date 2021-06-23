Время старта углублённой диспансеризации для переболевших коронавирусом на Среднем Урале под вопросом

С 1 июля, вступает в силу постановление Правительства России, согласно которому в стране начнут проводить углублённую диспансеризацию граждан, переболевших коронавирусом.Фото: Галина Соловьёва

На следующей неделе, с 1 июля, вступает в силу постановление Правительства России, согласно которому в стране начнут проводить углублённую диспансеризацию граждан, переболевших коронавирусом. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Однако когда такие обследования начнут проводить в Свердловской области – неизвестно.

В первую очередь на углублённое обследование станут направлять пациентов, переболевших коронавирусом в средней или тяжёлой форме. Диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает в себя приём терапевта, который назначает прохождение следующих обследований: общий и биохимический анализ крови, измерение кислорода в крови; тест с 6-минутной ходьбой; рентген грудной клетки; анализ для выявления признаков тромбообразования (концентрации D-димера в крови). Если же у человека обнаруживаются какие-то проблемы, то его направляют на второй этап диспансеризации, который включает эхокардиографию, компьютерную томографию (КТ) лёгких и допплеровское исследование сосудов ног. После этого пациента могут направить к профильному специалисту и назначить необходимое лечение.

– Чаще всего после выздоровления человек считает, что у него нет проблем со здоровьем, но коронавирус страшен своими последствиями, которые могут не проявиться сразу, – прокомментировала журналисту «Облгазеты» сотрудник Екатеринбургского центра медицинской профилактики Анастасия Соболева. – Поэтому данная программа реабилитации даст перенёсшим коронавирус возможность полноценно обследоваться, особенно те составляющие организма, по которым COVID-19 ударяет сильнее всего.

Из пояснительной записки к постановлению следует, что список медицинских учреждений, где можно будет пройти углублённую диспансеризацию, опубликуют на сайтах региональных органов здравоохранения или на сайте госуслуг. На базе каких медучреждений Свердловской области будет проходить углублённая диспансеризация для переболевших коронавирусом, пока неизвестно. Вероятно, обследования первого этапа станут проводить во всех поликлиниках при больницах в разных муниципалитетах региона. Что касается обследований второго этапа, то на них, скорее всего, будут выдавать направления в определённые медучреждения, поскольку тот же аппарат компьютерной томографии есть далеко не во всех больницах. В ЦГБ №2 и ЦГКБ №3 Екатеринбурга «Облгазете» сообщили, что они уже готовятся к проведению углублённой диспансеризации в своих медучреждениях. А вот в режевской ЦРБ несколько обеспокоены этим нововведением.

– На базе нашей больницы будет проводиться углублённая диспансеризация для переболевших коронавирусом. Но пока у нас не хватает оборудования для некоторых исследований, поэтому для его получения нужно будет оформить соответствующую заявку, – рассказала журналисту «Облгазеты» заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи режевской ЦРБ Любовь Паркова. – Непонятно, каким будет финансирование всех этих новых обследований. Но списки тех, кто подлежит углублённому обследованию, мы уже формируем.

Однако главный вопрос, когда на Среднем Урале стартует углублённая диспансеризация переболевших коронавирусом, остаётся без ответа. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в больницах региона опасаются, что этот вопрос может быть отложен надолго.

– Все переболевшие COVID-19 в идеале должны обследоваться в определённые дни отдельно от тех, кто проходит обычную диспансеризацию, для разведения этих потоков, – рассказали журналисту «Облгазеты» в пресс-службе ЦГБ №2 в Екатеринбурге. – Но в связи с ростом заболеваемости коронавируса все силы и мощности снова отдают под этих больных, и как организовывать диспансеризацию в таких условиях, просто непонятно.

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