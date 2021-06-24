За сутки в Свердловской области выявили 198 случаев коронавируса

Суточная заболеваемость коронавирусом растёт в регионе восемь подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 198 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 24 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан составляет 92,5 тысячи.

Суточная заболеваемость коронавирусом растёт в регионе восемь подряд. Накануне стало известно о 183 новых случаях COVID-19.

Выздоровели и выписались из больниц более 86,2 тысячи человек. На лечении официально остаются около 2,5 тысячи ковид-пациентов.

Зарегистрировано ещё 17 случаев смерти среди больных коронавирусом.

Читайте также:

Свердловского министра здравоохранения отправили в Москву за вакциной от COVID-19.