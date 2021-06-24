Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 июня 2021, 13:16

За сутки в Свердловской области выявили 198 случаев коронавируса

Женщина в маске

Суточная заболеваемость коронавирусом растёт в регионе восемь подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 198 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 24 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан составляет 92,5 тысячи.

Суточная заболеваемость коронавирусом растёт в регионе восемь подряд. Накануне стало известно о 183 новых случаях COVID-19.

Выздоровели и выписались из больниц более 86,2 тысячи человек. На лечении официально остаются около 2,5 тысячи ковид-пациентов.

Зарегистрировано ещё 17 случаев смерти среди больных коронавирусом.

Читайте также:

Свердловского министра здравоохранения отправили в Москву за вакциной от COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.06.2021, 13:21 / Общество
В России впервые с января выявили более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
24.06.2021, 13:16 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 198 случаев коронавируса
24.06.2021, 12:40 / Общество
Губернатор Свердловской области рассказал о ситуации с нехваткой вакцин от COVID-19
24.06.2021, 12:40 / Общество
УрФУ отменил второй и третий этап выпускного
24.06.2021, 12:26 / Общество
Египет будет пускать вакцинированных туристов без теста на COVID-19