В России впервые с января выявили более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Под медицинским наблюдением остаются 662 648 человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 20 182 жителей России подтвердили коронавирус. 42,6% новых случаев приходится на Москву. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 388 695.

В Москве выявили более 8 000 случаев заражения за последние сутки (8 598). Более 1 000 заразившихся также в Московской области (2 308) и Санкт-Петербурге (1 143). Свердловская область со 198 случаями коронавируса занимает 9-ю строчку среди других российских регионов.

Напомним, что последний раз более 20 тысяч заразившихся за сутки выявляли 24 января (21 127 случаев). Накануне стало известно о 17 594 новых ковид-пациентах.

Выздоровели и выписались из больниц 4,9 млн россиян, в том числе за последние сутки - 13,5 тысячи человек. Скончались ещё 568 заразившихся, с начала пандемии - 131 463 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведены 146,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 476 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 662 648 человек.

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