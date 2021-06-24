Губернатор Свердловской области рассказал о ситуации с нехваткой вакцин от COVID-19

Губернатор предложил ставить прививку в больницах, а не в ТЦ, чтобы не создавать там очередей. Фото: Галина Соловьёва

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подтвердил, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса, а в области осталось 20 тысяч доз. Сегодня в регион поступила новая партия, которая уже завтра будет распределяться между свердловскими больницами.

Губернатор опубликовал снимки, на которых видно, что идёт разгрузка на складе. Евгений Куйвашев призвал не откладывать запись на прививку и пообещал не вводить ни для кого обязательную вакцинацию, пока в регионе не будет достаточного количества вакцины. Он также попросил работодателей повременить со стимулированием прививающихся сотрудников.

"Многие переживают, что вакцина от коронавирусной инфекции сегодня закончилась в торговых центрах и поликлиниках. Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге её нет совсем — все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку. Сегодня на склад ГАУ "Фармация" поступило 36 тысяч доз вакцины "Спутник V", - написал Евгений Куйвашев в своём Instagram. Он предложил ставить прививку в больницах, а не в ТЦ, чтобы не создавать там очередей.

В ближайшее время на Средний Урал поступит также однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт". Федеральный оперштаб обещал отправить 4 миллиона доз этой вакцины в регионы.

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