Медики Первой больницы Нижнего Тагила пожаловались Президенту России

Нижнетагильская больница №1 вновь стала ковидным госпиталем – здесь развернули 600 коек. Фото: Галина Соколова

Стационар городской больницы №1 Нижнего Тагила уже во второй раз перепрофилировали для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусом. В палатах учреждения 600 коек, на лечение принимаются жители Горнозаводского управленческого округа со средним и тяжёлым течением болезни. В небольшой промежуток, когда больница работала без ковидного статуса, – с марта по июнь этого года – в больнице прошло тихое восстание. Врачи и медсёстры, недовольные кадровой политикой нового руководителя больницы и снижением уровня зарплаты, отправили коллективное письмо в адрес администрации Президента России Владимира Путина.

В своём послании медики рассказали, как героически противостояли коронавирусной инфекции в прошлом году, когда за сутки через приёмный покой проходило до 300 пациентов. Круглосуточно дежурили, подменяли заболевших коллег, не уходили на рекомендованную по возрасту самоизоляцию. Коллектив в экстремальных условиях действовал профессионально и сплочённо. В министерстве здравоохранения Свердловской области работа больницы в 2020 году получила положительную оценку.

Это единственное утверждение авторов письма, с которым согласны в администрации больницы и министерстве. Далее взгляды на происходящее не совпадают и образуют две параллельные реальности.

Заместитель главного врача ГБ№1 Нижнего Тагила по медицинской части Михаил Красиков Фото: Из личного архива

Кадры

Авторы письма президенту крайне недовольны кадровой политикой главного врача ГБ №1 Нижнего Тагила Александра Павловских, возглавившего больницу в ноябре 2020 года.

«Была набрана новая команда управленцев, так как наши сотрудники не вписывались в их рамки», – отмечается в письме.

– Уходят из больницы стажисты, профессионалы, которых ценят и коллеги, и население. Уходят заведующие отделениями, врачи, медсёстры и старшие медсёстры. Вы думаете, кто-то их держит, кто-то с ними беседует? А зачем? Политика такая: найдём других, – добавляет заместитель главного врача по медицинской части Михаил Красиков, получивший уведомление о сокращении его должности.

Особенно удивили специалиста с 33-летним медицинским стажем предложенные при сокращении должности. Кроме работы в поликлинике кардиологом, ему предложили вакансии медбрата, санитара и уборщика помещений. 29 июня у Михаила Красикова последний рабочий день в больнице №1.

– В марте и апреле наблюдался уход сотрудников, но он связан прежде всего с возвращением стационара к доковидному режиму работы, – поясняет журналисту «Облгазеты» Александр Павловских. – На время перепрофилирования были привлечены дополнительные кадры для работы в красной зоне, и таких 26 человек. Также в этот период были сотрудники, вышедшие на пенсию в возрасте 65+, сотрудники, изменившие место жительства или ушедшие из профессии, – 26 человек. Всего за последние месяцы ушло 18 врачей и 52 сотрудника среднего персонала.

Главный врач также сообщил, что кадры не только уходили, но и приходили. Приняты 7 врачей и 11 сотрудников среднего персонала. Ввиду увеличения коечного фонда в больницу требуются врачи реаниматологи-анестезиологи.

В ответе, полученном медиками из областного минздрава, приводятся те же цифры по движению кадров в больнице и разъясняется, что вопрос укомплектования кадрами учреждения находится в компетенции главного врача. В случае несогласия работник может разрешить конфликт в судебном порядке.

Заработная плата

«Целевые показатели заработной платы новым руководством не выдерживаются, зарплата стала меньше, чем до пандемии. Средний персонал вынуждают выполнять работы, не соответствующие их должности, без дополнительной оплаты», – пожаловались президенту медики.

– В целом средняя заработная плата у сотрудников больницы соответствует средней зарплате их коллег по Свердловской области, – говорит Александр Павловских. – В январе-феврале мы были ковидным госпиталем, и зарплата была больше. В марте-апреле мы поэтапно возвращались на оказание специализированной помощи. В связи с частичной загрузкой отделений стимулирующие выплаты начислялись в меньшем объёме. Гарантированная часть заработной платы всегда начисляется полностью и в соответствии с законодательством.

– Средний размер заработной платы среднего медперсонала за 4 месяца 2021 года составил 37 831 рубль, окладная часть составляет 12 700 рублей. Следовательно, сотрудникам начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты, – сообщили в областном минздраве.

Сотрудничество

Даже по климату, царящему в медучреждении, мнения диаметрально противоположные.

«Можно объяснить, уговорить поработать и за небольшие деньги, если РАЗГОВАРИВАТЬ с людьми. Но главный врач в принципе не занимается вопросами работы больницы, его прерогатива – финансы. К нему не то что простому пациенту или его родственнику, не попасть и работнику по рабочим вопросам. Всё по записи», – делятся наболевшим сотрудники.

Однако в медучреждении это отрицают: говорят, что администрация больницы всегда находится в диалоге с коллективом и готова к обсуждению любых вопросов. Поэтому все рабочие моменты, возникающие в ходе работы, обсуждаются и решаются в оперативном режиме.

И вот тут позвольте не поверить администрации учреждения. Не получается решить все вопросы в стенах больницы. Отсюда и письма «наверх», и запланированный разбор ситуации на комиссии по социальной политике в городской думе Нижнего Тагила, и готовящееся обращение к президенту на прямую линию. Как правило, диалог с главой государства – это итог не получившегося диалога с руководителями на местах.

Получается, что ковид сплачивает коллектив больницы №1, а мирная жизнь – разобщает Фото: Галина Соколова

Главный врач больницы №1 Нижнего Тагила Александр Павловских Фото: Галина Соколова

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Опубликовано в №112 от 25.06.2021