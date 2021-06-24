С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только привитых от COVID-19

На юге России в связи с ростом заболеваемости коронавирусом начали вводить жёсткие ограничения. Фото: Галина Соловьёва.

На юге России в связи с ростом заболеваемости коронавирусом начали вводить жёсткие ограничения. Губернатор Вениамин Кондратьев объявил о том, что с 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только тех, кто прошёл вакцинацию от коронавируса.

"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона", — пишет Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

В связи с этим были приняты решения об ужесточении правил въезда туристов в Краснодарский край:

С 1 июля в гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря будут заселять только тех, у кого имеется отрицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий вакцинацию от ковида;

С 1 августа курорты края будут принимать только тех, кто полностью прошёл вакцинацию от коронавируса, за исключением граждан, имеющих противопоказания.

Отметим, что за последние сутки в Краснодарском крае выявлено 123 случая коронавируса, а за всё время пандемии - 50 926.

Ранее сегодня "Областная газета" сообщала, что вакцинированные "Спутником V" туристы смогут въезжать в Египет без ПЦР-теста. Похожие меры были введены в Греции и на Кипре.

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