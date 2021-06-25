В 10 свердловских городах зафиксировали 68 тысяч случаев коронавируса

Всего на Среднем Урале выявили 92 489 случаев ковида. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил статистику по коронавирусу в муниципалитетах Свердловской области. Почти 74% случаев заболевания ковидом в регионе приходятся на 10 муниципалитетов, где в общей сложности зарегистрировано 68 308 инфицированных.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге на сегодняшний день зафиксировано 45 211 граждан, болеющих или уже переболевших коронавирусом. Далее в списке муниципалитетов Среднего Урала с наибольшим числом заражённых идёт Нижний Тагил, где выявили 6 739 случаев COVID-19, а за ним - Первоуральск с 3 331 заражённым.

В десятку лидеров также попали:

Ревда (2 575 случаев заболевания);

Каменск-Уральский и Каменский район (2 427);

Берёзовский (2 260);

Верхняя Пышма (1 862);

Краснойфимск и Красноуфимский район (1 410);

Реж (1 297);

Серов (1 226).

Отметим, что сутками ранее в Свердловской области зарегистрировали 198 новых пациентов с коронавирусом. Всего на Среднем Урале выявили 92 489 случаев ковида.

Читайте также:

Губернатор Свердловской области рассказал о ситуации с нехваткой вакцин от COVID-19.