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25 июня 2021, 07:15

В 10 свердловских городах зафиксировали 68 тысяч случаев коронавируса

Люди в масках

Всего на Среднем Урале выявили 92 489 случаев ковида. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил статистику по коронавирусу в муниципалитетах Свердловской области. Почти 74% случаев заболевания ковидом в регионе приходятся на 10 муниципалитетов, где в общей сложности зарегистрировано 68 308 инфицированных.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге на сегодняшний день зафиксировано 45 211 граждан, болеющих или уже переболевших коронавирусом. Далее в списке муниципалитетов Среднего Урала с наибольшим числом заражённых идёт Нижний Тагил, где выявили 6 739 случаев COVID-19, а за ним - Первоуральск с 3 331 заражённым.

В десятку лидеров также попали:

  • Ревда (2 575 случаев заболевания);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 427);
  • Берёзовский (2 260);
  • Верхняя Пышма (1 862);
  • Краснойфимск и Красноуфимский район (1 410);
  • Реж (1 297);
  • Серов (1 226).

Отметим, что сутками ранее в Свердловской области зарегистрировали 198 новых пациентов с коронавирусом. Всего на Среднем Урале выявили 92 489 случаев ковида.

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Областная газета Свердловской области

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