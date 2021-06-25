В 10 свердловских городах зафиксировали 68 тысяч случаев коронавируса

Роспотребнадзор обновил статистику по коронавирусу в муниципалитетах Свердловской области. Почти 74% случаев заболевания ковидом в регионе приходятся на 10 муниципалитетов, где в общей сложности зарегистрировано 68 308 инфицированных.
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге на сегодняшний день зафиксировано 45 211 граждан, болеющих или уже переболевших коронавирусом. Далее в списке муниципалитетов Среднего Урала с наибольшим числом заражённых идёт Нижний Тагил, где выявили 6 739 случаев COVID-19, а за ним - Первоуральск с 3 331 заражённым.
В десятку лидеров также попали:
- Ревда (2 575 случаев заболевания);
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 427);
- Берёзовский (2 260);
- Верхняя Пышма (1 862);
- Краснойфимск и Красноуфимский район (1 410);
- Реж (1 297);
- Серов (1 226).
Отметим, что сутками ранее в Свердловской области зарегистрировали 198 новых пациентов с коронавирусом. Всего на Среднем Урале выявили 92 489 случаев ковида.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале