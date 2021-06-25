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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 июня 2021, 13:57

В России вновь выявили более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

коронавирус

Больше всего новых заболевших в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге

За последние сутки в России подтверждено 20 393 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Общее число заболевших на территории страны с момента распространения инфекции достигло 5 409 088 человек.

Больше всего новых случаев за день подтвердилось в Москве (+7 916), Подмосковье (+2 436), Санкт-Петербурге (+1 194), Нижегородской области (+311) и в Бурятии (+281). Свердловская область делит восьмую строку антирейтинга с Брянской областью с 213 новыми случаями инфицирования.

За прошедшие сутки в России в связи с выздоровлением выписано 14 024 человек, а за всё время — 4 929 639. За последний день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умер 601 человек, а за всё время - 132 064 .

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 июня остаются 678 195 человек.

Днём ранее в России было выявлено 20 182 случаев заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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