В Свердловской области создадут резерв управленческих кадров для больниц

В кадровый резерв смогут попасть граждане РФ с высшим медицинским образованием и свидетельством или сертификатом специалиста. Фото: Галина Соловьёва

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов утвердил положение о резерве управленческих кадров для больниц и состав комиссии по отбору кандидатов. Врачи будут включаться в список на три года.

В резерв смогут попасть граждане РФ с высшим медицинским образованием и свидетельством или сертификатом специалиста. Кроме того, у врача должен быть опыт работы не менее 3 лет на руководящих должностях или не менее 5 лет опыта медицинской деятельности и дополнительное образование по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье".

"Целью формирования кадрового резерва является подготовка кадрового состава для своевременного замещения вакантных руководящих должностей в медицинских организациях, привлечение специалистов с высоким управленческим и мотивационных потенциплом", - говорится в положении о резерве.

Кандидатов будут исключать из списка по личному заявлению, при предоставлении ложных документов или сведений при включении в резерв, в случае назначения на руководящую должность, признания лица недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, привлечения к уголовной ответственности или выхода из гражданства России.

Приказом министерства здравоохранения Свердловской области утверждена комиссия, которая будет формировать резерв управленческих кадров для больниц. Она будет также оценивать наличие у кандидатов практического опыта и организационных способностей.

Возглавил её замминистра Андрей Шастин. Зампредседателя стал замглавы свердловского минздрава, бывший глава управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов. Всего в комиссии 10 членов - представителей регионального министрерства здравоохранения.

В Свердловская область конфликтная ситуация возникла в больнице №1 Нижнего Тагила. Врачи и медсёстры, недовольные кадровой политикой нового руководителя больницы и снижением уровня зарплаты, отправили коллективное письмо в адрес администрации Президента России Владимира Путина. Обстоятельства выясняла журналист "Областной газеты" Галина Соколова.

Фото: одна из страниц приказа минздрава