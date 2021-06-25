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25 июня 2021, 17:22

В России обнаружили образец штамма коронавируса "дельта плюс"

лаборатория

В ходе анализа данных о штаммах коронавируса в России эксперты обнаружили один образец "дельта плюс". Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко прокомментировала информации о том, что в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс". По словам специалиста, образец этого штамма был выявлен ещё в апреле.

Как сказала Дарья Даниленко, в ходе анализа данных о штаммах коронавируса в России эксперты обнаружили один образец "дельта плюс".

"Нет никаких данных, что это заражение, есть только данные, что есть такой образец. Но стоит особо подчеркнуть, что этот образец - это образец от апреля, ни в мае, ни в июне ни одного такого больше не нашли, это старый образец. Больше мы его не выявили, никакого распространения мы не видим, ничего нет", - передаёт слова замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева ТАСС.

После сообщения о выявлении в России первого случая заражения штаммом "дельта плюс" Роспотребнадзор организовал проверку.

Напомним, почти у 90% заболевших коронавирусом жителей Москвы выявлен индийский штамм (дельта). Эта разновидность COVID-19 считается более заразной. В Свердловской области заражённых индийским штаммом на данный момент не зарегистрировано.

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