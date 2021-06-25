В выходные в Екатеринбурге откроются пять выездных пунктов вакцинации от COVID-19

С момента открытия пунктов вакцинации на площадках ТЦ в Екатеринбурге в январе 2021 года прививку от ковида поставили 30 164 раз. Фото: Галина Соловьёва.

На грядущих выходных в уральской столице откроются пять выездных пунктов вакцинации, где любой желающий может привиться вакциной от коронавируса. Всего в период с 26 июня по 2 июля на Среднем Урале выездные пункты откроются на 20 площадках.

С момента открытия пунктов вакцинации на площадках ТЦ в Екатеринбурге в январе 2021 года прививку от ковида поставили 30 164 раз, ещё 5 946 – в других городах Свердловской области.

График работы выездных пунктов вакцинации в период с 26 июня по 2 июля:

Екатеринбург

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) - ежедневно с 26 июня по 2 июля (12:00 - 18:00);

ТЦ "Мега" (ул. Металлургов, 87) - ежедневно с 26 июня по 2 июля (15:00 - 20:00);

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) - ежедневно с 26 июня по 2 июля (10:00 - 14:00);

Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) - 26 июня (11:00 - 15:00);

ЦПКиО им. Маяковского (ул. Мичурина, 230, центральный вход) - 26 и 27 июня (11:00 - 16:00);

ТЦ "Мегаполис" (ул. 8 Марта, 149) - 26 июня и 1 июля (11:00 - 14:00);

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - ежедневно с 28 июня по 2 июля (13:00 - 19:00);

ТЦ "ОМЕГА" (ул. Космонавтов, 41) - 26 июня (9:00 - 12:00), а также ежедневно с 28 июня по 2 июля (16:00 - 19:00);

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) - 29 июня и 1 июля (11:00 - 14:00);

"Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12) - 29 и 30 июня (10:00 - 18:00);

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) - ежедневно с 28 июня по 1 июля (14:00 - 19:00);

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) - 28, 30 июня, 2, 3 июля (10:00 - 15:00);

ТЦ "Максидом" (ул. Тверитина, 45) - 30 июня (16:00 - 19:00);

ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) - 1 июля (15:00 - 19:00).

Первоуральск

Городской парк (ул. Гагарина, 24а) - 27 июня (10:00 - 14:00).

Верхняя Пышма

Магазин "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) - 26 июня (11:00 - 15:00) и 30 июня (17:00 - 20:00).

Сысерть

ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) - 27 июня (10:00 - 14:00).

Каменск-Уральский

ТЦ "Каменск Сити Молл" (проспект Победы, 65) - 26 июня (11:00 - 15:00);

ТЦ "Мегамарт" (ул. Суворова, 24) - 26 июня (11:00 - 15:00).

Качканар

ТЦ "Восток" (ул. Гикалова, 7Б) - 26 и 27 июня (9:00 - 12:00).

Напомним, из-за новостей о введении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан на территории Среднего Урала и других регионов России в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом возник чрезмерный спрос на вакцины.

24 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса, а в области осталось 20 тысяч доз. Однако в тот же день в регион поступила новая партия, которая уже распределяется между свердловскими больницами.

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