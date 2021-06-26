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26 июня 2021, 09:17

За сутки коронавирусом заразились жители 38 свердловских муниципалитетов

коронавирус

Общее число заболевших с начала распространения инфекции достигло 92 702 человек. Фото: Галина Соловьёва

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области обновили данные по заболевшим в муниципалитетах региона. По данным на 25 июня, за сутки на Среднем Урале было выявлено 213 случаев COVID-19, а общее число заболевших с начала распространения инфекции достигло 92 702 человек.

Первое место антирейтинга прочно удерживает Екатеринбург (45 296 заразившихся с начала пандемии, и +85 за сутки).

Новые случаи COVID-19 за день лабораторно подтверждены ещё в 37 муниципалитетах. Среди них:

  • Алапаевск и Алапаевский район (993, +1),
  • Арамиль (502, +1),
  • Артемовский (523, +2),
  • Артинский район (669, +3),
  • Ачит (250, +1),
  • Белоярский район (855, +2),
  • Берёзовский (2263, +3),
  • Бисертский ГО (291, +1),
  • Богданович (640, +2),
  • Верхнее Дуброво (104, +1),
  • Верхняя Пышма (1870, +8),
  • Верхняя Салда (518, +3),
  • Верхняя Тура (89, +1),
  • Горноуральский ГО (650, +2),
  • Дегтярск (274, +3),
  • ЗАТО Свободный (204, +3),
  • Ирбит и Ирбитский район (965, +3),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 436, +9),
  • Камышлов и Камышловский район (857, +14),
  • Карпинск (513, +1),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1412, +2),
  • Кушва (555, +1),
  • Невьянск (620, +1),
  • Нижнесергинский район (1166, +3),
  • Нижний Тагил (6762, +23),
  • Нижняя Салда (164, +1),
  • Новая Ляля (215 +1),
  • Первоуральск (3338, +7),
  • Полевской (552, +1),
  • Пышминский район (826, +1),
  • Ревда (2583, +8),
  • Рефтинский (177, +3),
  • Североуральск (490, +1),
  • Серов (1227, +1),
  • Среднеуральск (497, +1),
  • Сухой Лог (1080,+4),
  • Талицкий район (1074, +2).

Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти на территории региона девять дней подряд. Выписан в связи с выздоровлением за сутки 191 житель региона. Общее число выписанных достигло 86 424, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Состояние 372 госпитализированных оценивается как тяжёлое. За день в Свердловской области от коронавируса и вызванных им осложнений скончалось 18 человек, а за всё время – 3760.

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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