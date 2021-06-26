За сутки коронавирусом заразились жители 38 свердловских муниципалитетов

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области обновили данные по заболевшим в муниципалитетах региона. По данным на 25 июня, за сутки на Среднем Урале было выявлено 213 случаев COVID-19, а общее число заболевших с начала распространения инфекции достигло 92 702 человек.
Первое место антирейтинга прочно удерживает Екатеринбург (45 296 заразившихся с начала пандемии, и +85 за сутки).
Новые случаи COVID-19 за день лабораторно подтверждены ещё в 37 муниципалитетах. Среди них:
- Алапаевск и Алапаевский район (993, +1),
- Арамиль (502, +1),
- Артемовский (523, +2),
- Артинский район (669, +3),
- Ачит (250, +1),
- Белоярский район (855, +2),
- Берёзовский (2263, +3),
- Бисертский ГО (291, +1),
- Богданович (640, +2),
- Верхнее Дуброво (104, +1),
- Верхняя Пышма (1870, +8),
- Верхняя Салда (518, +3),
- Верхняя Тура (89, +1),
- Горноуральский ГО (650, +2),
- Дегтярск (274, +3),
- ЗАТО Свободный (204, +3),
- Ирбит и Ирбитский район (965, +3),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 436, +9),
- Камышлов и Камышловский район (857, +14),
- Карпинск (513, +1),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1412, +2),
- Кушва (555, +1),
- Невьянск (620, +1),
- Нижнесергинский район (1166, +3),
- Нижний Тагил (6762, +23),
- Нижняя Салда (164, +1),
- Новая Ляля (215 +1),
- Первоуральск (3338, +7),
- Полевской (552, +1),
- Пышминский район (826, +1),
- Ревда (2583, +8),
- Рефтинский (177, +3),
- Североуральск (490, +1),
- Серов (1227, +1),
- Среднеуральск (497, +1),
- Сухой Лог (1080,+4),
- Талицкий район (1074, +2).
Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти на территории региона девять дней подряд. Выписан в связи с выздоровлением за сутки 191 житель региона. Общее число выписанных достигло 86 424, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
Состояние 372 госпитализированных оценивается как тяжёлое. За день в Свердловской области от коронавируса и вызванных им осложнений скончалось 18 человек, а за всё время – 3760.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале