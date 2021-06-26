За сутки коронавирусом заразились жители 38 свердловских муниципалитетов

Общее число заболевших с начала распространения инфекции достигло 92 702 человек. Фото: Галина Соловьёва

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области обновили данные по заболевшим в муниципалитетах региона. По данным на 25 июня, за сутки на Среднем Урале было выявлено 213 случаев COVID-19, а общее число заболевших с начала распространения инфекции достигло 92 702 человек.

Первое место антирейтинга прочно удерживает Екатеринбург (45 296 заразившихся с начала пандемии, и +85 за сутки).

Новые случаи COVID-19 за день лабораторно подтверждены ещё в 37 муниципалитетах. Среди них:

Алапаевск и Алапаевский район (993, +1),

Арамиль (502, +1),

Артемовский (523, +2),

Артинский район (669, +3),

Ачит (250, +1),

Белоярский район (855, +2),

Берёзовский (2263, +3),

Бисертский ГО (291, +1),

Богданович (640, +2),

Верхнее Дуброво (104, +1),

Верхняя Пышма (1870, +8),

Верхняя Салда (518, +3),

Верхняя Тура (89, +1),

Горноуральский ГО (650, +2),

Дегтярск (274, +3),

ЗАТО Свободный (204, +3),

Ирбит и Ирбитский район (965, +3),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 436, +9),

Камышлов и Камышловский район (857, +14),

Карпинск (513, +1),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1412, +2),

Кушва (555, +1),

Невьянск (620, +1),

Нижнесергинский район (1166, +3),

Нижний Тагил (6762, +23),

Нижняя Салда (164, +1),

Новая Ляля (215 +1),

Первоуральск (3338, +7),

Полевской (552, +1),

Пышминский район (826, +1),

Ревда (2583, +8),

Рефтинский (177, +3),

Североуральск (490, +1),

Серов (1227, +1),

Среднеуральск (497, +1),

Сухой Лог (1080,+4),

Талицкий район (1074, +2).

Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти на территории региона девять дней подряд. Выписан в связи с выздоровлением за сутки 191 житель региона. Общее число выписанных достигло 86 424, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Состояние 372 госпитализированных оценивается как тяжёлое. За день в Свердловской области от коронавируса и вызванных им осложнений скончалось 18 человек, а за всё время – 3760.

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