За сутки в Свердловской области выявили 231 случай COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти десятый день подряд. Фото: Галина Соловьёва

За прошедший день, 25 июня, в Свердловской области лабораторно подтвердился ещё 231 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан достигло 92 933 человек.

Таким образом Средний Урал оказался на 9-й строке антирейтинга среди других регионов России. Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти на территории области десятый день подряд. В связи с выздоровлением за последние сутки был выписан 201 житель региона, переболевший COVID-19. Общее число выписанных достигло 86 424 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Как сообщили в региональном оперштабе, диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+42), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Талицкого и Шалинского городских округов.

Состояние 408 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. За день на Среднем Урале от коронавируса умерло 17 человек, а общее число случаев достигло 3 777.

Днём ранее стало известно о 213 новых случаях COVID-19.

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