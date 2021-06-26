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26 июня 2021, 13:37

В России впервые с января выявили более 21 тысячи заболевших COVID-19

коронавирус

Больше всего новых заболевших по-прежнему в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России подтверждено 21 665 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Всего неприятный диагноз с момента начала распространения инфекции поставлен 5 430 753 гражданам.

Наибольшее количество новых случаев за день подтвердилось:

  • в Москве (+8 457),
  • Подмосковье (+2 504),
  • Санкт-Петербурге (+1 247),
  • Нижегородской области (+327)
  • Бурятии (+293).

Свердловская область находится на девятой строке антирейтинга с 231 новым случаем инфицирования.

Отметим, что по данным сервиса "Яндекс", посвященного статистике заболеваемости COVID-19, число заразившихся в течение суток впервые в текущем году достигло показателей середины января.

За прошедшие сутки в России в связи с выздоровлением выписано 14 347 человек, а за всё время — 4 943 986. За последний день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 619 человек, а за всё время - 132 683.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 июня остаются 715 959 человек.

Днём ранее в России было выявлено 20 182 случаев заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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