В Краснотурьинске отменили празднование Дня города и Дня молодёжи

Решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Фото: Галина Соловьёва

Власти Краснотурьинска приняли решение об отмене всех мероприятий в рамках празднования Дня города и Дня молодёжи. Они были запланированы на сегодня, 26 июня.

Непростое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписал глава городского округа Александр Устинов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснотурьинска, на сегодня были намечены концертно-развлекательная программа на центральной площади, экскурсии, спортивные мероприятия, семейный праздник в Парке влюблённых, шествие выпускников, торжественные вручения наград и дипломов, а также фейерверк на набережной.

При этом решение об отмене школьных выпускных не принималось. Они состоятся в запланированном формате с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Несмотря на на отмену гуляний, Александр Устинов поздравил горожан с праздником. «В этот день у нас, его жителей, есть прекрасная возможность выразить нашему замечательному и красивому в любое время года городу свою любовь. Краснотурьинск – город белых ночей, богатых недр, уникальной архитектуры и замечательных людей. Мы любим свой город, бережно храним его историю и память о славных деяниях и достижениях его жителей. Пусть год от года наш Краснотурьинск становится краше. Пусть счастливо живут в нём люди!» - обратился глава Краснотурьинска к горожанам.