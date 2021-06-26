Кабмин РФ выделил дополнительные 25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19

Средства изыскали в Фодне обязательного медицинского страхования. Фото: пресс-служба Кремля

Правительство РФ направит на лечение граждан с COVID-19 дополнительные 25 млрд рублей. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства поступят в бюджеты регионов в течение месяца. Ответственность за доведение финансирования возложена на Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщили в пресс-службе Правительства.

По словам главы кабмина, источником для поступления средств послужили нераспределённые остатки в ФОМС. Он также отметил, что оперативно принять решение о дополнительной поддержке регионов на фоне распространения коронавирусной инфекции удалось благодаря заблаговременно подготовленной нормативной базе.

«Не менее 700 тысяч госпитализаций при ковиде будет проведено за счёт этих средств. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно – по полису ОМС – во всех регионах страны», – подчеркнул Михаил Мишустин. Как именно будут распределены средства между субъектами федерации станет ясно после официального опубликования документов.

Кроме того, анонсировано выделение ещё 25 млрд рублей. Их направят в федеральные медицинские организации для оказания гражданам специализированной и высокотехнологичной помощи. Источником для транша также стали нераспределённые остатки средств ФОМС.

Как писала «Областная газета», Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, среди которых выделение 50 миллиардов рублей на лечение россиян, в том числе от коронавируса, в конце мая, по итогам ежегодного отчёта кабмина в Госдуме.