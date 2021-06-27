Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области идёт в рост 11 дней подряд

За день из свердловских больниц было выписано 208 пациентов. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки, 26 июня, в Свердловской области выявили ещё 249 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся опасной инфекцией свердловчан достигло 93 182 человек.

В итоге Средний Урал занял 9-й строку антирейтинга среди российских регионов. Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти на территории области одиннадцатый день подряд. В связи с выздоровлением за последние сутки было выписано 208 жителей региона, переболевший COVID-19. Общее число выписанных достигло 86 632 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Как сообщили в региональном оперштабе, диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+67), Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Талицкого городского округа.

Состояние 419 пациентов медики оценивают как тяжёлое. За сутки на территории Среднего Урала от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений умерло 16 человек, за всё время с начала распространения вируса - 3 793.

Днём ранее стало известно о 231 новом случае заражения коронавирусной инфекций в Свердловской области.

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