Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 июня 2021, 13:19

Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области идёт в рост 11 дней подряд

коронавирус

За день из свердловских больниц было выписано 208 пациентов. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки, 26 июня, в Свердловской области выявили ещё 249 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся опасной инфекцией свердловчан достигло 93 182 человек.

В итоге Средний Урал занял 9-й строку антирейтинга среди российских регионов. Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти на территории области одиннадцатый день подряд. В связи с выздоровлением за последние сутки было выписано 208 жителей региона, переболевший COVID-19. Общее число выписанных достигло 86 632 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Как сообщили в региональном оперштабе, диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+67), Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Талицкого городского округа.

Состояние 419 пациентов медики оценивают как тяжёлое. За сутки на территории Среднего Урала от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений умерло 16 человек, за всё время с начала распространения вируса - 3 793.

Днём ранее стало известно о 231 новом случае заражения коронавирусной инфекций в Свердловской области.

Читайте также:

В России за день выявили 20 538 случаев заражения коронавирусом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.06.2021, 15:43 / Общество
В России с 1 июля пенсии и соцвыплаты станут зачислять только на карты «Мир»
27.06.2021, 14:36 / Общество
В Екатеринбурге на две недели перекроют движение по улице мира
27.06.2021, 13:36 / Общество
В России за день выявили 20 538 случаев заражения коронавирусом
27.06.2021, 13:19 / Общество
Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области идёт в рост 11 дней подряд
27.06.2021, 11:53 / Политика
Эсеры представили список кандидатов в Госдуму РФ от Свердловской области