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27 июня 2021, 13:36

В России за день выявили 20 538 случаев заражения коронавирусом

Наиболее сложная обстановка по заболеваемости складывается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Фото: Галина Соловьёва

Наиболее сложная обстановка по заболеваемости складывается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Фото: Галина Соловьёва

За день в России лабораторно подтверждено 20 538 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Всего же в России с момента начала распространения инфекции коронавирус нового типа подхватили 5 451 291 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за день выявили:

  • в Москве (+6 723),
  • Подмосковье (+2 608),
  • Санкт-Петербурге (+1 298),
  • Нижегородской области (+334),
  • Бурятии (+305).

Свердловская область находится на девятом месте антирейтинга с 249 новыми случаями инфицирования.

За минувшие сутки в России в связи с выздоровлением выписано 12 728 человек, а за всё время — 4 956 714. За последний день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 599 человек, а за всё время - 133 282.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением в целом по стране остаётся 738 181 человек.

Днём ранее в России было выявлено 21 665 случаев заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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