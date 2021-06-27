В России за день выявили 20 538 случаев заражения коронавирусом

За день в России лабораторно подтверждено 20 538 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Всего же в России с момента начала распространения инфекции коронавирус нового типа подхватили 5 451 291 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 за день выявили:
- в Москве (+6 723),
- Подмосковье (+2 608),
- Санкт-Петербурге (+1 298),
- Нижегородской области (+334),
- Бурятии (+305).
Свердловская область находится на девятом месте антирейтинга с 249 новыми случаями инфицирования.
За минувшие сутки в России в связи с выздоровлением выписано 12 728 человек, а за всё время — 4 956 714. За последний день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 599 человек, а за всё время - 133 282.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением в целом по стране остаётся 738 181 человек.
Днём ранее в России было выявлено 21 665 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также:
Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области идёт в рост 11 дней подряд.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией