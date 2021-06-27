В России за день выявили 20 538 случаев заражения коронавирусом

Наиболее сложная обстановка по заболеваемости складывается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Фото: Галина Соловьёва

За день в России лабораторно подтверждено 20 538 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Всего же в России с момента начала распространения инфекции коронавирус нового типа подхватили 5 451 291 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за день выявили:

в Москве (+6 723),

Подмосковье (+2 608),

Санкт-Петербурге (+1 298),

Нижегородской области (+334),

Бурятии (+305).

Свердловская область находится на девятом месте антирейтинга с 249 новыми случаями инфицирования.

За минувшие сутки в России в связи с выздоровлением выписано 12 728 человек, а за всё время — 4 956 714. За последний день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 599 человек, а за всё время - 133 282.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением в целом по стране остаётся 738 181 человек.

Днём ранее в России было выявлено 21 665 случаев заражения коронавирусом.

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