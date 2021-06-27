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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 июня 2021, 16:39

В Екатеринбурге пункты выездной вакцинации от COVID-19 увеличили время работы

прививка

На площадках торговых центров в Екатеринбурге уже сделано 30 164 прививок. Фото: Галина Соловьёва

Медики Екатеринбурга отреагировали на возросший поток желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. В итоге время работы выездных прививочных пунктов было увеличено, и открылся еще один дополнительный — в аэропорту Кольцово.

Например, в Екатеринбургском цирке с 28 июня привиться от коронавируса можно будет не только по средам и четвергам, но и по понедельникам и вторникам.

В понедельник, 28 июня, в терминале внутренних авиалиний аэропорта Кольцово откроется мобильный пункт вакцинации, где будут прививать препаратом «ЭпиВакКорона». Его расположат на втором этаже, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как отметили в департаменте информационной политики Свердловской области, выездные бригады могут провести вакцинацию не только на предприятиях или в организации, но по месту жительства граждан, если такая заявка поступит от ТСЖ.

С момента открытия пунктов вакцинации на площадках торговых центров в Екатеринбурге сделано 30 164 прививок.

Напомним, что желающие привиться от коронавируса в выездных пунктах вакцинации освобождены от необходимости предварительной записи на процедуру. Для того, чтобы поставить прививку, им необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС. Для удобства и экономии времени все необходимые документы можно заполнить заблаговременно.

Напомним, что заболеваемость COVID-19 в Свердловской области идёт в рост 11 дней подряд, а прививка является единственным способом избежать заражения или снизить тяжесть течения заболевания.

Областная газета Свердловской области

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