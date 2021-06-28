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28 июня 2021, 08:05

1000 и более заболевших коронавирусом выявлены в 14 городах Свердловской области

Люди в масках в автобусе

Новые ковид-пациенты за сутки выявлены во всех городах-лидерах по числу заболевших, за исключением Режа. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии достигло 1 000.

Это 14-я территория на Среднем Урале, где зафиксировано 1000 и более заразившихся за 1,5 года. В числе городов-лидеров:

  • Екатеринбург (44 220),
  • Нижний Тагил (6 813),
  • Первоуральск (3 369),
  • Ревда (2 590),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 486),
  • Берёзовский (2 275),
  • Верхняя Пышма (1 874),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 426),
  • Реж (1 327),
  • Серов (1 228),
  • Нижнесергинский район (1 175),
  • Сухой Лог (1 092),
  • Талицкий район (1 077),
  • Алапаевск и Алапаевский район (1000).

Накануне стало известно о 249 случаях коронавируса в Свердловской области. Новые ковид-пациенты за сутки выявлены во всех территориях из приведённых выше, за исключением Режа. Суточная заболеваемость в регионе растёт 11-й день подряд. 

Общее число инфицированных достигло 93 182 человек. Выписались 86,8 тысячи человек, скончались 3,8 тысячи свердловчан с COVID-19. Таким образом, в больницах официально остаются 2,5 тысячи уральцев с подтверждённым диагнозом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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