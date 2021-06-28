1000 и более заболевших коронавирусом выявлены в 14 городах Свердловской области

Новые ковид-пациенты за сутки выявлены во всех городах-лидерах по числу заболевших, за исключением Режа. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии достигло 1 000.

Это 14-я территория на Среднем Урале, где зафиксировано 1000 и более заразившихся за 1,5 года. В числе городов-лидеров:

Екатеринбург (44 220),

Нижний Тагил (6 813),

Первоуральск (3 369),

Ревда (2 590),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 486),

Берёзовский (2 275),

Верхняя Пышма (1 874),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 426),

Реж (1 327),

Серов (1 228),

Нижнесергинский район (1 175),

Сухой Лог (1 092),

Талицкий район (1 077),

Алапаевск и Алапаевский район (1000).

Накануне стало известно о 249 случаях коронавируса в Свердловской области. Новые ковид-пациенты за сутки выявлены во всех территориях из приведённых выше, за исключением Режа. Суточная заболеваемость в регионе растёт 11-й день подряд.

Общее число инфицированных достигло 93 182 человек. Выписались 86,8 тысячи человек, скончались 3,8 тысячи свердловчан с COVID-19. Таким образом, в больницах официально остаются 2,5 тысячи уральцев с подтверждённым диагнозом.