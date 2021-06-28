В Свердловской области выявили за сутки 266 случаев коронавируса

Всего в Свердловской области зарегистрировано 93 448 случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале коронавирусную инфекцию за последние 24 часа выявили у 266 человек. Всего в Свердловской области зарегистрировано 93 448 случаев COVID-19.

Из региональных больниц за минувший день по выздоровлении выписались 210 человек, а общее число выздоровевших составляет 87 043. Сейчас на лечении в Свердловской области остаются 2 595 пациентов, 440 из которых - в тяжёлом состоянии.

Коронавирус выявили, в частности, у жителей Екатеринбурга (+66), Алапаевска, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Шалинского городских округов.

При этом количество жертв коронавируса увеличилось за последние сутки на 17. В сумме COVID-19 унёс жизни 3 810 свердловчан.

Отметим, что рост заболеваемости ковидом на Среднем Урале продолжается уже 12-й день подряд. Вчера сообщалось о 249 случаях коронавируса.