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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 июня 2021, 13:42

За день COVID-19 выявили у 21 650 жителей России

Люди в масках

Общее число случаев заражения в стране составило 5 472 941. Фото: Галина Соловьёва.

В России за минувшие сутки коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 21 650 жителей страны. При этом из больниц по выздоровлению выписалось почти в два раза меньше людей - 12 626.

По данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом в России, в Москве за 24 часа выявили 7 246 случаев коронавируса. Добавим, что в Свердловской области, которая располагается на 8-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью, зафиксировали 266 новых пациентов.

Общее число случаев заражения в стране составило 5 472 941. Количество выздоровевших и выписанных из российских больниц пациентов - 4 969 340.

При этом за сутки от COVID-19 в стране скончались 611 пациентов. За всё время пандемии в России от болезни и её последствий умерло 133 893 человек.

Напомним, днём ранее сообщалось о 20 538 новых пациентах с коронавирусом в РФ.

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Областная газета Свердловской области

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