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28 июня 2021, 15:40

Евгений Куйвашев пообещал свердловчанам масочные рейды без Росгвардии

  Анна Митчина
Скрин

Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области 12-й день подряд наблюдается суточный рост заболеваемости коронавирусом. Областное министерство общественной безопасности совместно с силовиками всю прошлую неделю проверяли соблюдение масочного режима. Глава региона Евгений Куйвашев поручил отказаться от помощи росгвардейцев, чтобы не пугать свердловчан.

На прошлой неделе многих граждан напугал вид мужчин в форме. Евгений Куйвашев в своём Instagram пояснил, что это - стандартная практика для таких мероприятий.

"Но я согласен с тем, что вооружённые сотрудники Росгвардии выглядят среди продуктов и вешалок с одеждой довольно устрашающе", - добавил губернатор.

Он сказал, что поручит сотрудникам министерства не брать с собой силовую поддержку и сосредоточиться на том, чтобы объяснять, почему нужно носить маски, даже если человек привился. Евгений Куйвашев подчеркнул, что в последнее время люди расслабились и стали забывать защитные средства дома, а продавцы стали это прощать и обсуживать граждан без масок. Губернатор напомнил, что пока заболеваемость растёт, придётся тщательно следить за соблюдением масочного режима.

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