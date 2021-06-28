Андрей Клишас рассказал, чем грозит покупка сертификата о вакцинации от COVID-19

Покупателю поддельного документа грозит до одного года лишения свободы. Фото: Галина Соловьёва

За покупку поддельного сертификата о наличии вакцинации от коронавирусной инфекции можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. При этом заключение грозит гражданам вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться липовым документом.

Об этом напомнил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передаёт РИА «Новости». «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», - подчеркнул сенатор.

Отметим, что преступление и наказание, о которых сказал член Совета Федерации, предусмотрены ч.3 ст.327 Уголовного кодекса РФ.

Как писала «Областная газета», вечером в пятницу, 25 июня, полицейские задержали в Екатеринбурге торговца поддельными медицинскими отводами от вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции. Злоумышленником оказался безработный ранее не судимый житель города Лесной Попов, 1990 года рождения. Он продал покупателям, в роли которых выступили полицейские, четыре справки, стоимостью 1 тысяча рублей за каждую.

У мужчины оперативники также изъяли поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами, относящимися к ковид-статусу граждан. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.