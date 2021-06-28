48 новых санитарных автомобилей пополнили автопарк свердловских медучреждений

Ключи от автомобилей вручал Евгений Куйвашев. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжают пополнять материально-техническую базу медицинских учреждений. Сегодня больницы региона получили 48 новых санитарных автомобилей.

Врачи Свердловской области получили 48 отечественных автомобилей марки Lada Largus. Вручение ключей состоялось сегодня на площадке перед Свердловской областной клинической больницей №1.

Фото: Галина Соловьёва

"Они по-настоящему помогут с доставкой больных, с доставкой лекарств, более оперативно реагировать на вызовы, которые перед нами всеми стоят. Система здравоохранения достойно справляется с текущей ситуацией", - сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Галина Соловьёва

Евгений Куйвашев сказал, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" в текущем году Свердловская область ещё закупит порядка 100 машин, 30 из которых будут предназначены для паллиативной помощи. До конца года также приобретут новые томографы и эндоскопы. Он заверил, что власти и дальше будут прикладывать усилия, чтобы развивать звено первичного здравоохранения.

Фото: Галина Соловьёва

На церемонии присутствовали министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов (на фото) и заместитель губернатора Павел Креков.

Фото: Галина Соловьёва

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