В Свердловской области прививки от COVID-19 поставили 31,4% населения

Показатель 31,4% вакцинированных свердловчан (1,3 миллиона) превышает средние показатели по стране. Фото: Галина Соловьёва

Вакцинацию от коронавируса прошли 31,4% населения Свердловской области. В Екатеринбурге привились 17% горожан.

Прививочная кампания обсуждалась накануне на заседании Общественной палаты столицы Урала в гордуме. Отмечалось, что показатель 31,4% вакцинированных свердловчан (1,3 миллиона) превышает средние показатели по стране. А вот в Екатеринбурге, как заявил мэр Алексей Орлов, для получения коллективного иммунитета число привившихся горожан пока недостаточно. 17% - это коло 259,6 тысячи человек.

Что касается данных по России, то накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 23 млн вакцинированных граждан. Это 15,7% населения страны.

Добавим, что на Среднем Урале суточная заболеваемость коронавирусом растёт 12 дней подряд. Накануне стало известно о 266 новых случаях COVID-19. На лечении, по данным свердловского оперштаба, находятся более 2,5 тысячи человек. Однако на заседании Общественной палаты была озвучена цифра в 8 тысяч только амбулаторных пациентов и только в Екатеринбурге. Отмечалось, что нагрузка на амбулаторное звено с 1 июня возросла в семь раз. Снова развёртываются дополнительные койки в больницах под ковид-пациентов со средним и тяжёлым течением болезни.

Читайте о графике выездных пунктов вакцинации здесь.