Нижний Тагил приближается к отметке в 7 тысяч случаев коронавируса

Нижний Тагил находится на втором месте в списке муниципальных образований региона с наибольше заболеваемостью. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. Нижний Тагил подходит к рубежу в семь тысяч зарегистрированных случаев COVID-19 - за всё время пандемии в городе выявили 6 836 заболевших.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Нижний Тагил находится на втором месте в списке муниципальных образований региона с наибольше заболеваемостью. Первое место остаётся за Екатеринбургом, где зафиксировано в 6,5 раз больше случаев коронавируса, чем в Нижнем Тагиле - 45 471.

В пятёрку лидеров регионального антирейтинга также попали Первоуральск с 3 382 инфицированными, Ревда с показателем в 2 596 заражённых, а также Каменск-Уральский и Каменский район, где зарегистрировали 2 497 случаев.

Следующие пять строк занимают:

Берёзовский (2 285);

Верхняя Пышма (1 879);

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 440);

Реж (1 328);

Серов (1 230).

Напомним, что днём ранее в Свердловской области выявили 266 новых заболевших коронавирусом.