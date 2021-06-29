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29 июня 2021, 09:30

Нижний Тагил приближается к отметке в 7 тысяч случаев коронавируса

Мужчина в маске

Нижний Тагил находится на втором месте в списке муниципальных образований региона с наибольше заболеваемостью. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. Нижний Тагил подходит к рубежу в семь тысяч зарегистрированных случаев COVID-19 - за всё время пандемии в городе выявили 6 836 заболевших.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Нижний Тагил находится на втором месте в списке муниципальных образований региона с наибольше заболеваемостью. Первое место остаётся за Екатеринбургом, где зафиксировано в 6,5 раз больше случаев коронавируса, чем в Нижнем Тагиле - 45 471.

В пятёрку лидеров регионального антирейтинга также попали Первоуральск с 3 382 инфицированными, Ревда с показателем в 2 596 заражённых, а также Каменск-Уральский и Каменский район, где зарегистрировали 2 497 случаев.

Следующие пять строк занимают:

  • Берёзовский (2 285);
  • Верхняя Пышма (1 879);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 440);
  • Реж (1 328);
  • Серов (1 230).

Напомним, что днём ранее в Свердловской области выявили 266 новых заболевших коронавирусом

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