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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 июня 2021, 13:29

Коронавирус подтвердили ещё у 20 616 россиян

Женщина в маске выгуливает собаку

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 149,2 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 20 616 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 493 557.

В Москве выявили более 6000 новых ковид-пациентов (6 209). Более 1000 заразившихся зафиксировали также в Московской области (2453) и Санкт-Петербурге (1374). Свердловская область с 264 случаями коронавируса занимает 9-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц почти 5 миллионов россиян. Скончались 134,5 тысячи человек. Смерть 652 из них зафиксирована за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 149,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 248 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 772 560 человек.

Накануне стало известно о 21 650 новых ковид-пациентах.

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