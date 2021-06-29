Врачи, с которыми Сергей Демидов начинал работать, уходят, а все новые онкологи – его ученики. Например, Руслан Титаренко (на фото справа). Фото: Павел Ворожцов

Онколог, а тем более хирург – одна из самых сложных специальностей в медицине. Настоящие профессионалы среди таких врачей встречаются не так уж часто, но онкохирурга-маммолога городской клинической больницы №40 Екатеринбурга Сергея Демидова можно, без сомнения, к ним отнести. Сергей Михайлович имеет более чем 30-летний опыт работы и внушительный список наград, включая звание заслуженного врача Российской Федерации, но по-прежнему оперирует в екатеринбургской больнице и передаёт знания своим ученикам.

Человек, врач и учитель

Будущий заслуженный онколог Серёжа Демидов родился в Екатеринбурге, в самой обычной семье. В школе имел явные успехи в математике и спорте, но был романтиком, читал много книг про врачей и проникся желанием посвятить себя этой профессии. Думал пойти в спортивную медицину, но уже в процессе обучения в Свердловском государственном медицинском институте Сергей Демидов оказался в научном кружке при кафедре онкологии, который вёл Сергей Берзин. Этот факт и определил будущее Демидова.

После окончания института Сергей Демидов год практиковался в хирургии, но уже в 1984 году устроился в Свердловский областной онкологический диспансер. В 1997 году перешёл в онкологическое отделение ГКБ №40 в Екатеринбурге, где работает уже больше 20 лет. Параллельно с 1988 года стал преподавать в мединституте, за что в этом году получил признание онкологов в педагогической деятельности. Как признаётся Сергей Михайлович, своим ученикам он старается передавать не только знания, но и интерес к онкологии, ответственное отношение к работе.

– Врач – это не профессия, а образ жизни, – убеждён Сергей Демидов. – Ты полностью отдал себя этому делу. Даже если я уже еду в машине с работы, у меня всё равно проскакивает мысль, насколько хорошо я сегодня прооперировал четырёх пациентов и как я проведу операции завтра. Мысленно продумываю план операций, кого возьму в ассистенты. Станет ли он тем самым молодым специалистом, кого я научу работе хирурга – эти знания ведь передаются, можно сказать, из рук в руки.

При этом, несмотря на занятость, Сергей Михайлович занимается йогой, пилатесом и плаванием и ждёт такой же активности и от своих учеников, поскольку работа по спасению людей требует хорошей физической подготовки и ответственности.

– Сергей Михайлович – врач с большим стажем и опытом, поэтому у него можно многому научиться, – говорит врач-онколог ГКБ №40, кандидат медицинских наук, а также коллега и ученик Демидова РусланТитаренко. – Он один из первых, кто делал органосохраняющую операцию на молочной железе. Я начинал работать под его руководством, писал научную работу, то есть становился как доктор, врач. Всё, что сейчас умею в профессиональном плане, – всё благодаря Сергею Михайловичу.

Приходят и мужчины

По словам Сергея Демидова, сложные случаи онкологии у пациентов обнаруживаются почти каждую неделю, но всегда запоминаются те, когда рак груди сочетается с беременностью. Такие пациентки встречаются один-два раза в год.

– У меня был случай, когда женщина, сама врач и хирург, пришла с беременностью и с онкологией. Мы её вылечили, сохранили грудь, сохранили ребёнка, и когда она родила, то пришла и сказала мне: «Вот, Сергей Михайлович, мальчика родила», – с теплом вспоминает Демидов. – Сейчас эта женщина вылечилась, и даже решилась на вторую беременность. Всё благополучно, но она по-прежнему наблюдается у меня.

Как ни странно, онкология груди бывает и у представителей сильного пола – у них это называется гинекомастией. Когда Сергей Демидов только начинал работать, такие случаи были единичны, а сейчас врачи их больницы каждый месяц оперируют около десяти таких мужчин. По словам нашего собеседника, такое распространение данное заболевание получило из-за малой физической активности среди некоторых мужчин и употребления различных анаболиков и гормонов для наращивания мышечной массы. Также в зоне риска мужчины после 50 лет, у которых есть ожирение и потеря гормональной активности. В таких случаях у представителей мужского пола начинают расти молочные железы – и их оперируют, так как гинекомастия является предонкологией грудной железы. При этом рак грудной железы за год, как правило, диагностируется только у одного-двух мужчин – это в сто раз реже, чем у женщин.

«Вы излечены»

Одна из главных задач в работе онкохирурга – поставить правильный диагноз и назначить верное лечение. Но, по словам Сергея Демидова, не менее важна и эмоциональная поддержка, ведь после оглашения диагноза «онкология» в пациенток нужно вселить стремление к выздоровлению.

– Искусство онколога – сообщить о болезни, это самое сложное в нашей работе, – признаётся Сергей Михайлович. – Важно донести, что эта болезнь лечится и контролируется. Поэтому, когда женщина задаётся вопросом, за что ей эта болезнь, я отвечаю: «Не за что, а для чего?». Говорю пациентке, что она должна перезагрузиться, понять, для чего к ней пришла эта болезнь, что она должна изменить в отношении к себе, к другим. Ответив для себя на этот вопрос, многие женщины настраиваются на хороший лад. И это правильно, потому что лечение в диспансере длится от 9 до 12 месяцев, затем ещё пять лет необходимо наблюдать за пациентом, прежде чем я могу сказать ему «вы излечены». Как минимум 50 процентов женщин можно вылечить одними лекарствами без прибегания к операции, но это долгий процесс. Поэтому все онкологи в какой-то мере психологи.

Сергей Михайлович принимает пациентов из разных больниц. Одни больные сложнее, другие легче, но все они искренне благодарны Демидову, если им удаётся выздороветь. Так что термины «народный» и «заслуженный» к Сергею Михайловичу применимы в полной мере, и именно за счёт положительных отзывов пациентов, а не грамот и наград, хоть и их у Демидова немало.

– У Демидова всё чётко организовано, решено, кто и когда оперирует, – рассказывает журналистка Юлия Бабушкина, которая недавно побывала на лечении у онкохирурга-маммолога ГКБ №40 по направлению из областного онкоцентра для удаления доброкачественного образования в груди. – Каждое утро он проводит летучки со своими врачами, делает обход пациентов. К нам в палату заходил всегда с позитивным настроем, интересовался самочувствием, поддерживал. Да, он немногословен, на первый взгляд может показаться жёстким. Но потом, когда присмотришься, пообщаешься, мнение меняется. В отделении онкомаммологии, где пациенты – слабый пол и с разными болячками, характерами, настроениями, работать непросто. Демидов – профессионал. Его задача – вылечить. И он делает максимум возможного для этого.

Сергей Демидов всегда в работе, но находит время на обычные человеческие разговоры со своими пациентами и учениками. Фото: Павел Ворожцов

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