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29 июня 2021, 16:05

Россиян хотят обязать предъявлять справку о вакцинации от COVID-19 в санаториях

Вакцинация

Документ был создан с целью создания комфортных условий для привитых от ковида пациентов. Фото: Алексей Кунилов.

В Министерстве здравоохранения РФ разработали проект приказа, обязывающего пациентов предъявлять справку о прохождении вакцинации от коронавируса при плановой госпитализации и для лечения в санаториях. Проект приказа был подготовлен с целью создания комфортных условий для привитых от ковида пациентов.

Документ опубликован 29 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предусмотрено при госпитализации пациентов ‎в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме, а также ‎при приёме в медицинские организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение, учитывать сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии)", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Также уточняется, что такая мера необходима для создания в медучреждениях комфортных условий для тех людей, которые поставили прививку от коронавируса. Проект Минздрава должен урегулировать вопросы по организации работы медучреждений в целях реализации мер по профилактике и снижению темпов распространения COVID-19.

Напомним, 19 июня в Москве ввели ограничения, запрещающие оказывать плановую госпитализацию тем, кто не привился от COVID-19. Для сдерживания распространения инфекции такая мера будет действовать, как минимум, месяц.

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С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только привитых от COVID-19.

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