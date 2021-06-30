Новые случаи коронавируса выявлены в 33 муниципалитетах Свердловской области

Больше всего новых случаев снова в столице Урала (+93). Фото: Павел Ворожцов

Новые ковид-пациенты выявлены в 33 муниципалитетах Свердловской области. Больше всего случаев зафиксировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Камышлове и Камышловском районе, Первоуральске и Ревде.

В других территориях выявлено от одного до пяти заразившихся. Публикуем данные Роспотребнадзора о новых случаях:

Екатеринбург (+93, всего с начала пандемии - 45 564 инфицированных COVID-19),

Нижний Тагил (+52, 6888),

Первоуральск (+17, 3399),

Ревда (+14, 2 610),

Каменск-Уральский и Каменский район (+5, 2 502),

Верхняя Пышма (+2, 1 881),

Красноуфимск и Красноуфимский район (+4, 1 444),

Серов (+2, 1 232),

Сухой Лог (+4, 1 098),

Краснотурьинск (+2, 963),

Камышлов и Камышловский район (+28, 912),

Асбест (+2, 877),

Пышминский район (+3, 830),

Горноуральский ГО (+4, 683),

Артинский район (+4, 675),

Бисертский ГО (+5, 300),

Дегтярск (+3, 281),

Рефтинский (+2, 185),

Верхотурье (+2, 174),

Нижняя Салда (+3, 167).

По одному заразившемуся выявлено в 13 свердловских муниципалитетах. Среди них: Реж (общее число - 1 329), Нижнесергинский (1 181), Белоярский районы (857), Туринск (675), Невьянск (623), Кушва (577), Полевской (564), Артёмовский (533), Североуральск (495), Сысерть и Сысертский район (412), Тавда (363), Тугулым (313), Верхний Тагил (179).

Всего накануне стало известно о 264 новых случаях коронавируса. Небольшое снижение суточной заболеваемости в регионе зафиксировано впервые за 12 дней. Общее число инфицированных с начала пандемии перевалило за 93,7 тысячи.

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