В торговых центрах Екатеринбурга доз вакцины от COVID-19 в разы меньше, чем желающих привиться

В очереди остались стоять только первые 80 из пришедших. Фото: Катерина Захарова

Екатеринбуржцы пожаловались, что не могут поставить прививку от коронавируса в торговых центрах из-за нехватки доз вакцины. Людей разворачивают уже через час после открытия пунктов.

30 июня в ТЦ "Гринвич" привезли около 80 доз первого компонента. В первый час работы пункта желающих привиться было гораздо больше. Тем, кто встал в очередь 81-м и далее, предложили прийти в другой день.

"Как мы должны прививаться массово и побыстрее, если просто даже нет возможности? Один из самых удобных и быстрых способов - это в торговом центре. Люди приходят, а вакцин всего 80. При этом ещё не каждый день можно поставить прививку. В поликлинику надо записываться и ждать своей очереди. Как скоро тебя пригласят - неизвестно", - пожаловалась екатеринбурженка Катерина Захарова, которая не успела сегодня поставить прививку.

Аналогичная ситуация наблюдалась 19 июня в ТЦ "Мега". В тот день в пункт вакцинации доставили около 120 доз.

На прошлой неделе свердловские власти подтверждали, что вакцины в больницах мало, а в ТЦ она закончилась. Однако в тот же день в регион пришло 36 тысяч доз, их развезли по медучреждениям и мобильным пунктам. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отправился в Москву решать вопрос с поставками вакцины в регион.

Сегодня глава региона сообщил в Instagram, что в область прибыло ещё 12 тысяч доз "Спутника-V". Сам он просит людей прививаться не в торговых центрах, а в медучреждениях. "Я вас очень прошу, записывайтесь на прививку в поликлиники, всё-таки там основное место для вакцинации. Это позволит избежать ненужных в пандемию очередей в торговых центрах и сэкономит вам время", - обратился к жителям губернатор.

Вчера Евгений Куйвашев опроверг слухи о выплатах для умерших после прививки от COVID-19, которые стали распространяться в Интернете. Он заявил, что в регионе привито 650 тысяч человек. 6 тысяч из них заразились коронавирусом после вакцинации, однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.