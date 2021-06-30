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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 июня 2021, 13:06

В Свердловскую область прибыло ещё 12 тысяч доз вакцины "Спутник-V"

Ампула с вакциной

Пока что привезли только "Спутник-V", про другие вакцины не уточняется. Фото: Галина Соловьёва

Продолжаются поставки вакцины от коронавируса в Свердловскую область. Сегодня запасы пополнились ещё 12 тысячами доз.

Об этом рассказал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вакцины отправили в ГАУ "Фармация", где их рассортируют и перенаправят в места вакцинации.

"Мы постараемся максимально быстро распределить препарат по поликлиникам, чтобы продолжить вакцинацию от коронавируса. Следующие поставки ждём в ближайшие дни", - рассказал глава региона.

Напомним, на прошлой неделе в больницах региона осталось мало вакцин, а в ТЦ Екатеринбурга она закончилась. Это подтвердил Евгений Куйвашев. В тот же день в область пришло 36 тысяч доз, их развезли по медучреждениям и мобильным пунктам. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отправился в Москву решать вопрос с поставками вакцины в регион.

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