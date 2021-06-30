В Свердловскую область прибыло ещё 12 тысяч доз вакцины "Спутник-V"

Продолжаются поставки вакцины от коронавируса в Свердловскую область. Сегодня запасы пополнились ещё 12 тысячами доз.
Об этом рассказал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вакцины отправили в ГАУ "Фармация", где их рассортируют и перенаправят в места вакцинации.
"Мы постараемся максимально быстро распределить препарат по поликлиникам, чтобы продолжить вакцинацию от коронавируса. Следующие поставки ждём в ближайшие дни", - рассказал глава региона.
Напомним, на прошлой неделе в больницах региона осталось мало вакцин, а в ТЦ Екатеринбурга она закончилась. Это подтвердил Евгений Куйвашев. В тот же день в область пришло 36 тысяч доз, их развезли по медучреждениям и мобильным пунктам. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отправился в Москву решать вопрос с поставками вакцины в регион.
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