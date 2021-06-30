За сутки в Свердловской области выявили 272 случая COVID-19

Средний Урал находится на девятой строке антирейтинга по числу заболевших за день. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки на территории Свердловской области выявили ещё 272 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан достигло 93 984 человек.

За день выздоровел и был выписан 251 пациент, переболевший коронавирусной инфекцией. Общее число выписанных достигло 87 537 человек. По данным на 30 июня, Свердловская область находится на девятой строке антирейтинга по числу заболевших за сутки среди регионов России.

В первую тройку входят Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+75), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Таборинского и Талицкого городских округов.

Состояние 462 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. 224 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений на Среднем Урале умерло 17 больных. Общее число летальных исходов от COVID-19 с начала распространения инфекции достигло 3 843.

Днём ранее на Среднем Урале выявили 264 случая коронавирусной инфекции.