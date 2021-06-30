В России за день выявили 21 042 случая заражения коронавирусом

Наиболее сложная обстановка по заболеваемости складывается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Фото: Галина Соловьёва

За прошедший день в России было выявлено 21 042 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Всего же в стране с момента начала распространения инфекции коронавирусом нового типа заразилось 5 514 599 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за день обнаружили:

в Москве (+ 6 209 ),

), Подмосковье (+ 2 453 ),

), Санкт-Петербурге (+ 1 374 ),

), Нижегородской области (+ 336 ),

), Брянской области (+318).

Свердловская область находится на девятом месте антирейтинга с 272новыми случаями инфицирования.

За день в России в связи с выздоровлением выписано 16 356человек, а за всё время — 5 000 393. За последний день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 669 человек, а за всё время - 135 214.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением в целом по стране остаётся 799 860человек.

Днём ранее в России было выявлено20 616 случаев заражения коронавирусом.