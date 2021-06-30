В России за день выявили 21 042 случая заражения коронавирусом

За прошедший день в России было выявлено 21 042 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Всего же в стране с момента начала распространения инфекции коронавирусом нового типа заразилось 5 514 599 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 за день обнаружили:
- в Москве (+6 209),
- Подмосковье (+2 453),
- Санкт-Петербурге (+1 374),
- Нижегородской области (+336),
- Брянской области (+318).
Свердловская область находится на девятом месте антирейтинга с 272новыми случаями инфицирования.
За день в России в связи с выздоровлением выписано 16 356человек, а за всё время — 5 000 393. За последний день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 669 человек, а за всё время - 135 214.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением в целом по стране остаётся 799 860человек.
Днём ранее в России было выявлено20 616 случаев заражения коронавирусом.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией