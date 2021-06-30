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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 июня 2021, 13:54

В России за день выявили 21 042 случая заражения коронавирусом

Коронавирус

Наиболее сложная обстановка по заболеваемости складывается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Фото: Галина Соловьёва

За прошедший день в России было выявлено 21 042 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Всего же в стране с момента начала распространения инфекции коронавирусом нового типа заразилось  5 514 599 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за день обнаружили:

  • в Москве (+6 209),
  • Подмосковье (+2 453),
  • Санкт-Петербурге (+1 374),
  • Нижегородской области (+336),
  • Брянской области (+318).

Свердловская область находится на девятом месте антирейтинга с 272новыми случаями инфицирования.

За день в России в связи с выздоровлением выписано 16 356человек, а за всё время — 5 000 393. За последний день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло  669 человек, а за всё время - 135 214.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением в целом по стране остаётся 799 860человек.

Днём ранее в России было выявлено20 616 случаев заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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