Владимир Путин заявил, что привился "Спутником V"

Президент признался, что его попросили не называть вакцину, которую он ставил себе, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с жителями страны рассказал, какой вакциной от коронавируса привился он. Глава государства отдал предпочтение "Спутнику V".

Президент признался, что его попросили не называть вакцину, которую он ставил себе, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой.

"И "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" хорошие вакцины. Лично я руководствовался тем, какая вакцина действует быстрее. Я привился "Спутником V". Более того, у нас вооружённые силы прививаются "Спутником", а я всё-таки верховный главнокомандующий", - сказал Владимир Путин.

Также он ответил на вопрос, почему вакцинацию российского лидера не записывали на видео.

"Почему не было видео - я не думаю, что это так важно. А если бы прививку делали не в руку, а в другое место, то это тоже надо было бы показывать?" - сказал Президент РФ.

Дочь Владимира Путина также привилась "Спутником V".