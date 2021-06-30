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30 июня 2021, 14:30

Владимир Путин: 10% вакцинированных россиян заболели коронавирусом

Женщине делают прививку

Владимир Путин: "В среднем после прививки от коронавируса в России болеют 10%". Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин заявил, что после прививки коронавирусом заболели 10% вакцинированных россиян. У всех заболевание протекало в лёгкой форме. Однако позже, в ходе прямой линии вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о 2,5% заболевших после прививки.

Владимир Путин поправился и сказал, что в этом случае доверять лучше человеку, который занимается этим каждый день.

Сам Президент сообщил, что привился российской вакциной "Спутник V". Эту же вакцину испытывала его дочь.

"И "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" хорошие вакцины. Лично я руководствовался тем, какая вакцина действует быстрее. Я привился "Спутником V". Более того, у нас вооружённые силы прививаются "Спутником", а я всё-таки верховный главнокомандующий", - сказал Владимир Путин, объясняя выбор вакцины.

На данный момент на прямую линию с Президентом поступило около 2 миллионов вопросов от россиян.

С начала пандемии коронавирус подхватили 5,5 миллиона россиян (около 3,8% населения страны). Из них 5 миллионов выздоровели и выписались из больниц.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что прививки поставили более 650 тысяч человек. 6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом после этого. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.

В новость внесены изменения в 15:07.

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