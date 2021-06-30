Владимир Путин: "Я не поддерживаю обязательную вакцинацию"

Президент России подчеркнул, что обязательная вакцинация граждан, попадающих в группу риска, вводится для того, чтобы не допустить в стране второго локдауна. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в начале прямой линии с гражданами РФ заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от ковида. При этом он заявил, что главы субъектов РФ, которые вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, действуют в рамках закона.

Тем, кто не понимает принцип введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, российский лидер посоветовал посмотреть закон 1997 года "об иммунной защите населения".

"Там две составляющие. Это общенациональный календарь прививок, который является обязательным. Были предложения от некоторых коллег, перевести вакцинацию от коронавируса в национальный план прививок, однако большинство депутатов такие изменения не поддержали. Поэтому вакцинация от ковида в этот раздел не попала, а значит, не является обязательной", - пояснил Владимир Путин.

Он также сказал, что в законе прописано, что в случае эпидемии в отдельных регионах России, по рекомендации главных санврачей, руководители регионов могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей, в частности, для людей с хроническими заболеваниями. Такие меры на сегодняшний день приняты в 10 субъектах РФ.

Президент России подчеркнул, что обязательная вакцинация граждан, попадающих в группу риска, вводится для того, чтобы не допустить в стране второго локдауна.

"Эпидемию можно преодолеть только с помощью вакцинации, у нас такая возможность есть. Надеюсь, предубеждения наших граждан будут постепенно уходить. Сейчас около 20 млн вакцинированных", - добавил глава государства.

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