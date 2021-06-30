«COVID-19 стал злее и неразборчивее»: врачи рассказали о ситуации в нижнетагильском ковидном госпитале

Каждый день в приёмный покой горбольницы №1 обращается до 180 жителей Горнозаводского управленческого округа. Фото: Галина Соколова

После выхода материала «Облгазеты» о конфликте в городской больнице №1 Нижнего Тагила (см. «ОГ» №112 от 25.06.2021) в редакцию пришли многочисленные отклики. Одни читатели поддерживают медиков, обратившихся за помощью к Президенту России Владимиру Путину. Другие уверены, что в условиях борьбы с вернувшимся COVID-19 медперсонал должен забыть о внутренних разногласиях и направлять все силы на лечение больных. Конфликтовать с руководством больницы персоналу нижнетагильской ГБ №1 теперь действительно некогда: журналист «Облгазеты» увидела, как работают тагильские медики в очередной подъём заболеваемости коронавирусом.

Жизнь в разомлевшем от жары Нижнем Тагиле идёт обычным порядком: работают все учреждения и торговые точки, на улицах и в парках многолюдно. А в микрорайоне Пихтовые горы с 23 июня вновь объявлено «военное положение»: ГБ №1 вновь перепрофилирована для лечения больных короновирусом, и 600 коек не пустуют.

– Обрабатываем кровати антисептиком, перестилаем бельё и укладываем новых пациентов, – рассказывают медсёстры.

Чтобы больница не захлебнулась, на долечивание пациентов отправляют в также перепрофилированные нижнетагильские учреждения: санаторий «Руш» и психиатрическую больницу №7. А стабильных больных оставляют у себя медучреждения в Верхней Туре, Кушве, Баранчинском.

К приёмному покою горбольницы №1 одна за другой подъезжают кареты скорой помощи. За сутки сюда обращается до 180 заболевших. Каждого осматривает врач и устанавливает состояние здоровья по маркерам: температура тела, уровень насыщения крови кислородом, наличие признаков пневмонии, а также фиксирует наличие хронических заболеваний. Сутками, как это было в прошлом году, народ в очереди не мается: в среднем на оформление уходит два часа. Быстрее не получается – местный компьютерный томограф уже не молод, его производительность – до восьми исследований в час. Поэтому частенько пациентов возят на томографию в инфекционную больницу, получившую оборудование в прошлом году.

– В наш стационар поступают пациенты со средним и тяжёлым течением болезни. Это 50–80 человек в сутки, – поясняет заместитель главного врача по лечебной работе Денис Волков. – Остальных снабжаем медпрепаратами и отправляем на амбулаторное лечение.

Тагильские врачи отмечают, что «COVID-19 стал злее и неразборчивее». Заболевание развивается гораздо быстрее, больше летальных исходов. Если в прошлом году особое беспокойство у медиков вызывали больные пожилого возраста, то нынче тяжёлое течение болезни встречается и у молодых людей. В палатах много пациентов от 19 до 30 лет. Есть среди заболевших и те, кто переболели коронавирусом ранее, и те, кто вакцинировался.

– Люди заболевают между двумя дозами. Видимо, теряют бдительность. Однако течение болезни у них гораздо легче, и летальных исходов нет, – отмечает Денис Волков.

В связи с изменением статуса больница ведёт приём сотрудников. Всего в больнице с учётом совместителей работает 1000 сотрудников. Особенно ждут здесь медиков в поликлинику. 18 выпускников медколледжа уже изъявили желание работать, и в больнице надеются, что с приходом молодых фельдшеров очередей на приёмы в поликлинике удастся избежать.

КСТАТИ 29 июня в нижнетагильской ГБ №1 побывал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Глава регионального минздрава встретился с участниками возникшего в больнице конфликта – главным врачом учреждения Александром Павловских и председателем профсоюзного комитета Татьяной Усатовой. В коллективе этот визит назвали «принуждением к миру». Андрей Карлов поблагодарил врачей за самоотверженность и обещал поддержку учреждению, вновь оказавшемуся на переднем крае борьбы с коронавирусом.

Заместитель главного врача Денис Волков отвечает на тревожные звонки родственников пациентов. Фото: Галина Соколова